हर साड़ी के साथ नया ब्लाउज बनवा लेती हैं? ये 5 रंग खरीद लें, सिलाई के हजारों रूपए बचेंगे!

हर साड़ी के साथ ब्लाउज सिलवाने की जरूरत नहीं

साड़ी के रंग और डिजाइन जितना ही इंपोर्टेंस ब्लाउज पीस का होता है।सही ब्लाउज जहां पूरे लुक को संवार देता है, वहीं गलत ब्लाउज से अच्छी-भली साड़ी भी खराब लगने लगती है। अब इसके जरूरी नहीं कि आप हर साड़ी के साथ एक नया ब्लाउज पीस ही स्टिच कराएं। अगर आपके बॉस कुछ बेसिक ब्लाउज हैं, तो लगभग हर साड़ी के साथ आप इन्हें मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। इतना ही नहीं एक ही साड़ी के साथ आप अलग अलग ब्लाउज पहनकर डिफरेंट लुक भी क्रिएट कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही ब्लाउज पीस के बारे में।