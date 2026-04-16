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हर साड़ी के साथ नया ब्लाउज बनवा लेती हैं? ये 5 रंग खरीद लें, सिलाई के हजारों रूपए बचेंगे!

Blouse Designs: हर साथ के साथ नया ब्लाउज सिलवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये 5 बेसिक ब्लाउज हैं, तो लगभग हर साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच कर के पहन सकती हैं। सिलाई के भी पैसे बचेंगे और लुक भी स्टाइलिश लगेगा।

Anmol ChauhanApr 16, 2026 03:33 pm IST
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हर साड़ी के साथ ब्लाउज सिलवाने की जरूरत नहीं

साड़ी के रंग और डिजाइन जितना ही इंपोर्टेंस ब्लाउज पीस का होता है।सही ब्लाउज जहां पूरे लुक को संवार देता है, वहीं गलत ब्लाउज से अच्छी-भली साड़ी भी खराब लगने लगती है। अब इसके जरूरी नहीं कि आप हर साड़ी के साथ एक नया ब्लाउज पीस ही स्टिच कराएं। अगर आपके बॉस कुछ बेसिक ब्लाउज हैं, तो लगभग हर साड़ी के साथ आप इन्हें मिक्स एंड मैच कर सकती हैं। इतना ही नहीं एक ही साड़ी के साथ आप अलग अलग ब्लाउज पहनकर डिफरेंट लुक भी क्रिएट कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही ब्लाउज पीस के बारे में।

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रिच ब्राउन कलर का ब्लाउज

एक रिच ब्राउन कलर का ब्लाउज पीस अगर आपके पास है तो काफी साड़ियों के साथ आप इसे वियर कर सकती हैं। ये ब्लाउज आपकी अर्दी टोन वाली साड़ियों के साथ काफी क्लासी लुक देगा। जैसे- ऑलिव ग्रीन, मस्टर्ड येलो और रस्ट ऑरेंज जैसी शेड्स के साथ रिच ब्राउन कलर का ब्लाउज काफी फैंसी लुक देगा।

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एक एंटीक गोल्ड ब्लाउज जरूर रखें

आपके वॉर्डरोब में एक एंटीक गोल्ड कलर का ब्लाउज पीस भी जरूर होना चाहिए। ये लगभग हर रंग की साड़ी के साथ पेयर किया जा सकता है इसलिए सबसे सेफ ऑप्शन है। किसी फंक्शन में जा रही हैं, तो थोड़े हेवी लुक के लिए भी साड़ी को गोल्ड ब्लाउज के साथ मैच कर सकती हैं।

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डीप मैरून या वाइन कलर का ब्लाउज पीस

एक डीप मैरून या वाइन कलर का ब्लाउज पीस भी अपने पास जरूर रखें। इसके साथ आपकी कोरल पीची शेड्स वाली साड़ी काफी बढ़िया लगेंगीं। साथ ही पिंक की अलग अलग शेड्स और ग्रीन की अलग अलग शेड्स वाली साड़ी के साथ काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट होगा।

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ब्लैक कलर का ब्लाउज

ब्लैक कलर का ब्लाउज तो सदाबहार है, जो आपके पास होना ही चाहिए। आप एक अच्छा फैब्रिक ले कर डिजाइनर ब्लैक ब्लाउज स्टिच करा सकती हैं या रेडीमेड भी ले सकती हैं। इसे आप ऑलमोस्ट हर साड़ी के साथ पेयर कर सकती हैं, काफी शार्प और कंट्रास्ट लुक आता है।

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आइवरी या ऑफ व्हाइट ब्लाउज पीस

आप एक बढ़िया सा आइवरी या ऑफ व्हाइट शेड का ब्लाउज पीस भी स्टिच करा के रख सकती हैं। इसकी खासियत है कि आप इसे अपनी पेस्टल साड़ियों के साथ साथ डार्क शेड वाली साड़ियों के साथ भी पेयर कर सकती हैं। काफी एलिगेंट और क्लासी सा लुक आता है।

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ब्लाउज के साथ एक्सपेरिमेंट करने से ना डरें

हमेशा मैचिंग ब्लाउज पहनना बोरिंग हो सकता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल ना डरें। अलग अलग ब्लाउज पीस के साथ साड़ी को मिक्स एंड मैच करें, कभी क्रॉप टॉप या शर्ट के साथ पेयर करें। साथ में आप बेल्ट जैसी एक्सेसरीज भी एड कर सकती हैं। कुल मिलकर थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप अपने साड़ी लुक को और भी खास बना सकती हैं।

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