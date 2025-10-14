अब भी वही पुराने ब्लाउज पहनती हैं? ये 8 ट्रेंडी डिजाइन आपके लुक बदल देंगे!

स्टाइलिश ब्लाउज डिजाइन

जैसे-जैसे फैशन बदलता है, ब्लाउज डिजाइन भी एक से एक लेटेस्ट आते रहते हैं। एक जमाना था जब डोरी-लटकन और लेस वाले ब्लाउज खूब ट्रेंड में थे। ये आज भी ट्रेंड में हैं, लेकिन इनका रूप थोड़ा बदल गया था। थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न एड हो गए हैं, जिससे सिंपल सा ब्लाउज पीस भी स्टाइलिश हो गया है। अब अगर आप भी वही पुराने डिजाइन सिलवाती रहती हैं, तो ये समय है अपने वॉर्डरोब में नए डिजाइन एड करने का। यहां हम कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो आप इस बार ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit-Pinterest)