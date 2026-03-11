Hindustan Hindi News
Spring Nail Art Ideas 2026: इस सीजन ट्रेंड में हैं ये 7 खूबसूरत नेल आर्ट डिजाइन, हाथों की बढ़ा देंगे खूबसूरती

अगर आप भी इस सीजन अपने नेल्स को नया और ट्रेंडी लुक देना चाहती हैं, तो यहां बताए गए स्प्रिंग नेल आर्ट आइडियाज जरूर ट्राई करें। ये डिजाइन न सिर्फ ट्रेंड में हैं बल्कि बनाने में भी काफी आसान हैं, जिन्हें आप घर पर भी ट्राई कर सकती हैं।

Deepali SrivastavaMar 11, 2026 05:41 pm IST
1/8

स्प्रिंग नेल आर्ट डिजाइन का ट्रेंड

सर्दियों के बाद जैसे ही मौसम बदलता है, वैसे ही फैशन और ब्यूटी ट्रेंड्स भी बदलने लगते हैं। स्प्रिंग सीजन अपने साथ ताजगी, रंग-बिरंगे फूल और हल्के-फुल्के स्टाइल लेकर आता है। यही वजह है कि इस मौसम में Spring Nail Art भी काफी ट्रेंड में रहता है। अगर आप अपने लुक में थोड़ी नई चमक जोड़ना चाहती हैं, तो स्प्रिंग थीम वाले नेल आर्ट डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा सकते हैं। फ्लोरल पैटर्न, पेस्टल कलर्स, बटरफ्लाई डिजाइन और मिनिमल नेल आर्ट इस सीजन की खास पहचान माने जाते हैं। ये डिज़ाइन न सिर्फ देखने में एलिगेंट लगते हैं बल्कि हर आउटफिट के साथ आसानी से मैच भी हो जाते हैं।

2/8

हार्ट थीम नेल आर्ट

हार्ट थीम नेल आर्ट बेहद स्टाइलिश और आकर्षक लग रहा है। सफेद बेस पर लाल और गुलाबी दिल के डिजाइन बनाए गए हैं, साथ ही हल्का ग्लिटर इसे और एलिगेंट बना रहा है। यह नेल आर्ट रोमांटिक लुक देने के लिए परफेक्ट है और खास मौकों पर ट्राई किया जा सकता है।

3/8

रैबिट थीम नेल आर्ट

रैबिट थीम नेल आर्ट सफेद बेस नेल पॉलिश पर लाल रंग से बने छोटे-छोटे खरगोश के डिजाइन नाखूनों को बेहद आकर्षक बना रहे हैं। यह मिनिमल और क्रिएटिव नेल आर्ट स्टाइल खासतौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने नेल्स को अलग और ट्रेंडी लुक देना चाहते हैं।

4/8

एलिगेंट फ्लोरल नेल आर्ट

न्यूड बेस नेल पॉलिश पर ब्लैक रोज डिजाइन और गोल्ड टच नाखूनों को बेहद स्टाइलिश लुक दे रहे हैं। साथ ही ग्रीन शिमर फ्रेंच टिप्स इस डिजाइन को फ्रेश और ट्रेंडी बना रहे हैं। स्प्रिंग में ऐसे सॉफ्ट कलर और फ्लोरल पैटर्न वाले नेल आर्ट काफी पसंद किए जाते हैं।

5/8

ब्लू फ्लोरल नेल आर्ट

गहरे ब्लू कलर की नेल पॉलिश के साथ सफेद बेस पर बने छोटे-छोटे फूलों के डिजाइन नाखूनों को बेहद फ्रेश और एलिगेंट लुक दे रहे हैं। स्प्रिंग में ऐसे ब्राइट और फ्लोरल पैटर्न काफी ट्रेंड में रहते हैं। यह नेल आर्ट आपके हाथों को आकर्षक लुक देते हैं।

6/8

पीच पेस्टल फ्लॉवर डिजाइन

स्प्रिंग सीजन के हिसाब से पीच पेस्टल फ्लॉवर डिजाइन भी खूबसूरत लगेगी। नाखूनों पर आप इसे आसानी से बना सकती हैं। पीच नेल पॉलिश लगाकर फिर व्हाइट और ब्लैक कलर यूज करते हुए इसे क्रिएट करें।

7/8

येलो सनफ्लॉवर नेल आर्ट

येलो कलर की नेल पॉलिश लगाकर एक नाखून में गोल्डन और एक में सनफ्लॉवर वाली डिजाइन आप बना सकते हैं। ये हाथों को आकर्षक लुक देगी और इसे बनाना भी मुश्किल नहीं है।

8/8

ब्लू बेल नेल आर्ट

डार्क ब्लू कलर की नेल पॉलिश लगाकर और बीच में लैवेंडर नेल पेंट पर ब्लू-व्हाइट से बेल डिजाइन बनाएं। ये पैटर्न सिंपल और एलिगेंट लुक देगा। स्प्रिंग नेल आर्ट के हिसाब से ये डिजाइन भी परफेक्ट रहेगा।

Beauty Tips Nail Art
