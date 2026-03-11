Spring Nail Art Ideas 2026: इस सीजन ट्रेंड में हैं ये 7 खूबसूरत नेल आर्ट डिजाइन, हाथों की बढ़ा देंगे खूबसूरती

स्प्रिंग नेल आर्ट डिजाइन का ट्रेंड

सर्दियों के बाद जैसे ही मौसम बदलता है, वैसे ही फैशन और ब्यूटी ट्रेंड्स भी बदलने लगते हैं। स्प्रिंग सीजन अपने साथ ताजगी, रंग-बिरंगे फूल और हल्के-फुल्के स्टाइल लेकर आता है। यही वजह है कि इस मौसम में Spring Nail Art भी काफी ट्रेंड में रहता है। अगर आप अपने लुक में थोड़ी नई चमक जोड़ना चाहती हैं, तो स्प्रिंग थीम वाले नेल आर्ट डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा सकते हैं। फ्लोरल पैटर्न, पेस्टल कलर्स, बटरफ्लाई डिजाइन और मिनिमल नेल आर्ट इस सीजन की खास पहचान माने जाते हैं। ये डिज़ाइन न सिर्फ देखने में एलिगेंट लगते हैं बल्कि हर आउटफिट के साथ आसानी से मैच भी हो जाते हैं।