क्लासिक से कंटेम्पररी तक: साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के वेडिंग लुक्स की खासियत

साउथ इंडियन ब्राइडल लुक्स अपने रॉयल अंदाज, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और एलिगेंट लुक्स के लिए जाने जाते हैं। नयनतारा से लेकर रश्मिका मंदाना तक, इन एक्ट्रेसेस के वेडिंग लुक आज भी ब्राइड्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन हैं।

Shubhangi GuptaFeb 27, 2026 01:47 pm IST
1/8

साउथ एक्ट्रेसेस के वेडिंग लुक्स

साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के वेडिंग लुक्स ब्राइडल फैशन की दुनिया में खास जगह रखते हैं। इन लुक्स में भव्यता दिखाने के लिए ओवरडू ग्लैमर नहीं, बल्कि ट्रेडिशन, शुद्धता और एलिगेंस पर फोकस किया जाता है। रिच सिल्क साड़ियां, हैवी लेकिन क्लासिक गोल्ड ज्वेलरी, सॉफ्ट मेकअप और ग्रेसफुल हेयरस्टाइल- ये सभी मिलकर साउथ ब्राइड को रॉयल और टाइमलेस बनाते हैं। यही वजह है कि आज की मॉडर्न दुल्हनें भी इन एक्ट्रेसेस के वेडिंग लुक्स से इंस्पिरेशन लेती हैं।

2/8

रश्मिका मंदाना का ब्राइडल लुक

रश्मिका मंदाना का वेडिंग लुक इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। उनका लुक फ्रेश और ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ यूथफुल भी है। उन्होंने क्लासिक साउथ इंडियन साड़ी को ब्राइट कलर पैलेट के साथ कैरी किया है। रॉयल गोल्ड ज्वेलरी, नेचुरल मेकअप और स्माइल ने उनके लुक को बेहद चार्मिंग बनाया। यह लुक मॉडर्न ब्राइड्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

3/8

नयनतारा का ब्राइडल लुक

साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा का वेडिंग लुक साउथ इंडियन ट्रेडिशन की खूबसूरत मिसाल है। उन्होंने सुर्ख लाल साड़ी पहनी थी जिसे बड़ी संजीदगी के साथ स्टाइल किया था। टेम्पल ज्वेलरी, लेयर्ड नेकलेस, माथापट्टी और सिंपल मेकअप ने उनके लुक को रॉयल लेकिन ग्रेसफुल बनाया। गजरा बन हेयरस्टाइल और नेचुरल एक्सप्रेशन ने यह साबित किया कि क्लासिक ब्राइडल लुक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता।

4/8

शोभिता धुलिपाला का ब्राइडल लुक

शोभिता धुलिपाला का ब्राइडल लुक सॉफिस्टिकेटेड और आर्टिस्टिक था। उन्होंने ट्रेडिशनल साउथ इंडियन साड़ी को मॉडर्न टच के साथ कैरी किया। एंटीक गोल्ड ज्वेलरी, सटल मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल ने उनके लुक को रिफाइंड बनाया। उनका ब्राइडल स्टाइल उन दुल्हनों के लिए परफेक्ट है जो एलिगेंस के साथ अंडरस्टेटेड ग्लैमर चाहती हैं।

5/8

सामंथा रुथ प्रभु का ब्राइडल लुक

सामंथा रुथ प्रभु का वेडिंग लुक ट्रेडिशन और ग्रेस का परफेक्ट बैलेंस था। उन्होंने क्लासिक रेड सिल्क साड़ी के साथ मिनिमल ज्वेलरी पहनी थी। सॉफ्ट मेकअप, बिंदी और एलिगेंट हेयर बन ने उनके ब्राइडल लुक को टाइमलेस बनाया। यह लुक उन ब्राइड्स के लिए इंस्पिरेशन है जो सिंपल लेकिन रिच ट्रेडिशनल स्टाइल पसंद करती हैं।

6/8

कीर्ति सुरेश का ब्राइडल लुक

कीर्ति सुरेश का ब्राइडल अवतार पूरी तरह ट्रेडिशनल और रॉयल था। उनकी साड़ी में रिच बॉर्डर और फाइन डिटेलिंग नजर आई। हैवी गोल्ड नेकलेस, झुमके और माथापट्टी ने लुक को कम्प्लीट किया। उनका मेकअप सॉफ्ट और ग्लोइंग था, जो साउथ इंडियन ब्राइडल एस्थेटिक को खूबसूरती से दर्शाता है।

7/8

काजल अग्रवाल का ब्राइडल लुक

काजल अग्रवाल ने अपने खास दिन के लिए ब्राइडल लहंगा चुना था। रेड और गोल्डन लहंगे पर बहुत महीन काम किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। उनकी भी ज्वेलरी, मेकअप,हेयरस्टाइल और कलीरे शानदार हैं। मॉडर्न ब्राइड्स के लिए आज भी उनका लुक इंस्पिरेशन है।

8/8

लुक्स की खासियत

साउथ एक्ट्रेसेस के वेडिंग लुक्स इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि ये ट्रेंड्स के बजाय ट्रेडिशन पर फोकस करते हैं। सिंपल एलिगेंस, क्वालिटी फैब्रिक और क्लासिक ज्वेलरी इन्हें टाइमलेस बनाती है। साउथ इंडियन ब्राइडल लुक में गोल्ड ज्वेलरी सबसे अहम होती है। लेयर्ड नेकलेस, कासु माला, झुमके और माथापट्टी लुक को कम्प्लीट करते हैं। मेकअप आमतौर पर सॉफ्ट, ग्लोइंग और नेचुरल रखा जाता है ताकि ज्वेलरी और आउटफिट हाइलाइट हो सके। यही वजह है कि ये लुक्स आज भी हर ब्राइड को इंस्पायर करते हैं।

