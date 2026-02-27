क्लासिक से कंटेम्पररी तक: साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस के वेडिंग लुक्स की खासियत

लुक्स की खासियत

साउथ एक्ट्रेसेस के वेडिंग लुक्स इसलिए भी खास होते हैं क्योंकि ये ट्रेंड्स के बजाय ट्रेडिशन पर फोकस करते हैं। सिंपल एलिगेंस, क्वालिटी फैब्रिक और क्लासिक ज्वेलरी इन्हें टाइमलेस बनाती है। साउथ इंडियन ब्राइडल लुक में गोल्ड ज्वेलरी सबसे अहम होती है। लेयर्ड नेकलेस, कासु माला, झुमके और माथापट्टी लुक को कम्प्लीट करते हैं। मेकअप आमतौर पर सॉफ्ट, ग्लोइंग और नेचुरल रखा जाता है ताकि ज्वेलरी और आउटफिट हाइलाइट हो सके। यही वजह है कि ये लुक्स आज भी हर ब्राइड को इंस्पायर करते हैं।