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साउथ क्वीन तृषा कृष्णनन से लें हर स्किन टोन पर सूट करने वाले 8 मेकअप टिप्स, मिलेगा फ्लॉलेस लुक

साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णनन अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। तृषा हर आउटफिट के साथ परफेक्ट मेकअप करती हैं और ग्लैम दिखती हैं। आप भी उनकी तरह परफेक्ट मेकअप कर अट्रैक्टिव लुक पा सकती हैं।

Deepali SrivastavaMay 11, 2026 05:24 pm IST
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तृषा कृष्णनन के 10 मेकअप टिप्स

एक्ट्रेस तृषा कृष्णनन अपनी दमदार एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। तृषा कृष्णनन हर लुक में सुंदर दिखती हैं और स्टाइलिश आउटफिट्स के साथ परफेक्ट और सटल मेकअप करना पसंद करती हैं। तृषा के मेकअप टिप्स हर स्किन के लिए बेस्ट हो सकते हैं और ग्लैम लुक देंगे। अगर आप पार्टी या कैजुअल लुक के लिए मेकअप टिप्स खोज रही हैं, तो तृषा के मेकअप लुक्स से आइडिया ले सकती हैं।

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स्मोकी आई लुक

रेड साड़ी के साथ तृषा ब्लैक स्मोकी आई मेकअप किया है। इसके साथ उन्होंने रेड आईशैडो लगाया है और ग्लॉसी लिपस्टिक के साथ मेकअप पूरा किया है।

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आईशैडो कलर

अगर आप डार्क कलर का आउटफिट पहन रही हैं, तो आईशैडो हमेशा हल्का चुनें। ज्यादा चमकीला या डार्क आईशैडो मेकअप खराब कर देगा।

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आईलाइनर ट्रिक

आंखों को खूबसूरत और शार्प लुक देना चाहती हैं, तो आईलाइनर हमेशा नुकीला लगाएं। आंखें अगर छोटी हैं, तो विंक आईलाइनर लगाएं।

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बोल्ड काजल लुक

फॉर्मल या कैजुअल लुक के साथ आप बोल्ड काजल आई लुक ले सकती हैं। तृषा ने पिंक फॉर्मल सूट के साथ बोल्ड काजल लगाया है और लिपस्टिक के कलर को लाइट रखा है।

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हाईलाइटर का कमाल

मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए हाईलाइटर मेन रोल निभाता है। तृषा ने हाईलाइटर से अपने फीचर शार्प किए हैं। इससे ओवरऑल मेकअप परफेक्ट दिखता है।

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आइब्रो हो बोल्ड

मेकअप तभी परफेक्ट होता है, जब आपका हर फीचर अट्रैक्टिव दिखे। तृषा अपनी आइब्रो को हमेशा सही शेप और बोल्ड रखना पसंद करती हैं। इससे उनकी आंखों की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं।

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लाइट लिपस्टिक का ट्रेंड

बोल्ड या डार्क आउटफिट कलर लिपस्टिक लाइट शेड वाली ही लगाएं। इससे आपको ग्लैम मेकअप लुक मिलेगा। आजकल न्यूड शेड्स का ट्रेंड है, शिमरी ब्लू ड्रेस के साथ तृषा ने ग्लॉसी पिंक शेड लगाया है।

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ब्लश न भूलें

मेकअप को कंप्लीट करने के बाद गालों को पिंक लुक और उभारने के लिए ब्लश लगाना न भूलें। बस ध्यान रखें कि ब्लश ज्यादा न लगाएं और अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही चुनें।

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