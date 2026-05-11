साउथ क्वीन तृषा कृष्णनन से लें हर स्किन टोन पर सूट करने वाले 8 मेकअप टिप्स, मिलेगा फ्लॉलेस लुक

तृषा कृष्णनन के 10 मेकअप टिप्स

एक्ट्रेस तृषा कृष्णनन अपनी दमदार एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। तृषा कृष्णनन हर लुक में सुंदर दिखती हैं और स्टाइलिश आउटफिट्स के साथ परफेक्ट और सटल मेकअप करना पसंद करती हैं। तृषा के मेकअप टिप्स हर स्किन के लिए बेस्ट हो सकते हैं और ग्लैम लुक देंगे। अगर आप पार्टी या कैजुअल लुक के लिए मेकअप टिप्स खोज रही हैं, तो तृषा के मेकअप लुक्स से आइडिया ले सकती हैं।