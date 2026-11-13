इलेक्ट्रिक केतली से सिर्फ पानी गर्म नहीं, ये काम भी कर सकते हैं!

बेबी बोतल साफ करने में बरतें सावधानी

कुछ लोग बेबी बोतल को साफ करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली की भाप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ भाप दिखाने से बोतल पूरी तरह बैक्टीरिया-फ्री नहीं होती। बच्चे की बोतल को सही तरीके से साफ और स्टेरलाइज करना जरूरी है। इसके लिए बोतल बनाने वाली कंपनी के निर्देशों का पालन करें। जरूरत पड़ने पर बोतल को स्टेरलाइज करने के लिए अलग से बताए गए तरीके अपनाएं। बच्चे की सेहत के मामले में कोई लापरवाही न करें।