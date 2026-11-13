इलेक्ट्रिक केतली से सिर्फ पानी गर्म नहीं, ये काम भी कर सकते हैं!

सुबह ऑफिस या कॉलेज जाने की जल्दी हो और नाश्ता बनाने का समय न मिले, तो इलेक्ट्रिक केतली आपके काम आ सकती है। इसकी मदद से आप कुछ ऐसी चीजें तैयार कर सकते हैं, जिनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बस ध्यान रखें कि हर केतली में खाना पकाना सुरक्षित नहीं होता। कुछ चीजें अलग बाउल में बनानी चाहिए, जबकि कुछ के लिए खास मल्टी-कुकिंग केतली की जरूरत होती है।
सुबह जल्दी नाश्ता करना हो, तो ओट्स एक अच्छा ऑप्शन हैं। इसके लिए सबसे पहले केतली में पानी गर्म कर लें। अब एक अलग बाउल में इंस्टेंट ओट्स डालें और ऊपर से गर्म पानी डाल दें। बाउल को करीब एक मिनट के लिए ढककर रख दें। ओट्स नरम हो जाएंगे और आपका नाश्ता तैयार है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें केले, सेब, बादाम या किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं।
रात में अचानक भूख लग जाए या कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो मैगी या इंस्टेंट पास्ता बना सकते हैं। इसके लिए केतली में पानी गर्म करें और उसे नूडल्स वाले एक अलग हीट-सेफ बाउल में डाल दें। पैकेट पर दिए गए निर्देशों के हिसाब से इसे पकने दें। ध्यान रखें कि साधारण इलेक्ट्रिक केतली के अंदर सीधे मैगी या पास्ता न पकाएं। इससे केतली खराब हो सकती है और सफाई में भी परेशानी होगी।
अगर आपको उबले अंडे खाना पसंद है, तो इलेक्ट्रिक केतली से पानी गर्म करके उनका काम आसान कर सकते हैं। हालांकि, अंडे सीधे केतली में तभी उबालें, जब कंपनी ने इसके इस्तेमाल की साफ अनुमति दी हो। अगर ऐसा नहीं है, तो किसी अलग बर्तन में गर्म पानी लेकर अंडे उबालें। केतली में अंडे डालने से पहले उसके साथ मिले निर्देश जरूर पढ़ें, ताकि केतली को नुकसान न पहुंचे।
सर्दियों में कुछ गर्म पीने का मन हो, तो इंस्टेंट सूप बना सकते हैं। इसके लिए केतली में पानी गर्म करें। अब एक अलग बाउल में सूप पाउडर डालें और उसमें धीरे-धीरे गर्म पानी मिलाएं। इसे अच्छी तरह चलाएं, ताकि पाउडर में गांठें न रहें। बस आपका गर्मागर्म सूप तैयार है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर या उबली हुई सब्जियां भी मिला सकते हैं।
क्या आप जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक केतली में चावल पकाने का फीचर भी मिलता है? ऐसी केतली में चावल और जरूरत के हिसाब से पानी डालकर कंपनी के निर्देशों के मुताबिक पकाया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ मल्टी-कुकिंग केतली में होती है। साधारण इलेक्ट्रिक केतली, जो सिर्फ पानी गर्म करने के लिए बनी है, उसमें चावल पकाने की कोशिश न करें।
घर पर मेहमान आ जाएं या शाम को कुछ गर्म पीने का मन हो, तो इलेक्ट्रिक केतली काम आ सकती है। इसमें पानी गर्म करके इंस्टेंट कॉफी तैयार कर सकते हैं। हॉट चॉकलेट बनाने के लिए दूध गर्म करने की सुविधा वाली केतली का ही इस्तेमाल करें। अगर आपकी केतली सिर्फ पानी गर्म करने के लिए है, तो दूध को अलग बर्तन में गर्म करें। इस तरह कम समय में गर्म ड्रिंक तैयार हो जाएगी।
कुछ लोग बेबी बोतल को साफ करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली की भाप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ भाप दिखाने से बोतल पूरी तरह बैक्टीरिया-फ्री नहीं होती। बच्चे की बोतल को सही तरीके से साफ और स्टेरलाइज करना जरूरी है। इसके लिए बोतल बनाने वाली कंपनी के निर्देशों का पालन करें। जरूरत पड़ने पर बोतल को स्टेरलाइज करने के लिए अलग से बताए गए तरीके अपनाएं। बच्चे की सेहत के मामले में कोई लापरवाही न करें।