तेज गर्मी में बिना एसी के रूम और शरीर रहेगा ठंडा, बस जान लें स्मार्ट ट्रिक्स

बिना एसी के रूम को कैसे रखें ठंडा

एसी की ठंडी हवा भले ही गर्मी दूर कर देती लेकिन ये सेहत के साथ वातावरण के लिए भी नुकसानदायक है। इसके अलावा एसी से आने वाला बिजली का बजट पर भी भारी पड़ता है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ स्मार्ट टिप्स वायरल हैं जिन्हें अपनाकर आप बिना एसी के रूम को ठंडा रख सकते हैं।