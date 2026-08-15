4-5 ग्राम गोल्ड में बन जाएंगी छोटी झुमकी! कम बजट है, तो सेव कर लें ये 8 डिजाइन

बजट में बनवाएं सोने की छोटी झुमकी

गोल्ड के ईयरिंग्स की बात हो और झुमकी का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इंडियन एथनिक वियर के साथ तो गोल्ड की झुमकी कमाल की लगती हैं। हालांकि ये थोड़ी भारी होती हैं, इसलिए अमूमन बजट से बाहर हो जाती हैं। लेकिन आप चाहें तो छोटी झुमकी भी बनवा सकती हैं। ये बजट में आ जाएंगी तो इनके डिजाइन भी एक से बढ़कर एक आपको मिल जाएंगे। यहां हम आपके लिए छोटी झुमकी के लिए कुछ फैंसी डिजाइन ले कर आए हैं, जो सूट-साड़ी या लहंगे जैसे एथनिक आउटफिट के साथ खूब सुंदर लगने वाले हैं। (All Images Credit- Pinterest)