गर्मियों में साड़ी में मिलेगा क्लासी लुक, सिलवा लें स्लीवलेस ब्लाउज की ये डिजाइन

गर्मियों में कॉटन की साड़ी आपको भीड़ में हटके लुक देगी। वर्किंग लेडीज हो या फिर होममेकर, किसी भी ओकेजन पर कॉटन साड़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। लेकिन सिंपल सी साड़ी को क्लासी बनाने के लिए आपको अच्छी फिटिंग के ब्लाउज की जरूरत होगी। तो इन 8 डिजाइन के स्लीवलेस ब्लाउज बनवाकर पहनें। मिलेगा अट्रैक्टिव लुक। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
स्लीवलेस पैटर्न के साथ जीरो नेकलाइन स्टिच करवाएं। इस तरह के ब्लाउज वर्किंग लेडीज को क्लासी लुक देते हैं।
राउंड शेप नेकलाइन के साथ स्लीवलेस पैटर्न और बैक पर सिंपल कट ही लुक को इनहैंस कर देता है। इस तरह के चिकनकारी वाले ब्लाउज कई डिजाइन की साड़ियों पर अट्रैक्टिव दिखते हैं।
स्लीवलेस ब्लाउज के शोल्डर और नेकलाइन पर इस तरह के फ्लावर कट डिजाइन ब्लाउज को अट्रैक्टिव बनाते हैं।
ब्लाउज का ये पैटर्न सिंपल एंड सोबर लुक देता है। कॉटन की साड़ियों पर आप इस तरह के डिजाइन के ब्लाउज को पेयर करें। साधारण दिख रहा लुक भी अट्रैक्टिव दिखने लगेगा।
कॉटन के स्लीवलेस ब्लाउज पर कॉलर और साथ में धागों से बनी लैस रेट्रो लुक क्रिएट करेगी। इस तरह के ब्लाउज गर्मियों के लिए परफेक्ट दिखते हैं।
स्लीवलेस ब्लाउज की डिजाइन को थोड़ा हटके बनवाना है तो उसमे रफल डिजाइन स्टिच करवाएं। नेकलाइन के साथ शोल्डर के पास ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगा।
स्लीवलेस ब्लाउज की नेकलाइन पर इस तरह की प्लीट्स डलवा दें । ये काफी खूबसूरत लुक देंगी।
हॉल्टर नेकलाइन के साथ स्लीवलेस पैटर्न का ब्लाउज ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक देता है। इस तरह के ब्लाउज स्टिच करवा कर गर्मियों में पहनें।