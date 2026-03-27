लहंगे का क्रेज खत्म! इस बार पहनें दुपट्टा गाउन के ये 7 ट्रेंडी डिजाइन, सब पूछेंगे कहां से लिया?

वेडिंग सीजन में ट्रेंड कर रहे दुपट्टा वाले गाउन

इन दिनों दुपट्टे वाले गाउन काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। वेडिंग सीजन में अगर आप ट्रेडिशनल लहंगे या अनारकली से अलग हटकर कुछ नया और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो दुप्पटे वाला गाउन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये ऐसा आउटफिट है जो आपको बिना ज्यादा हेवी होते हुए भी रॉयल और एलिगेंट लुक देता है। नेट, जॉर्जेट, सिल्क या ऑर्गेंजा फैब्रिक से बने ये गाउन अलग-अलग स्टाइल और एंब्रॉयड्री के साथ आते हैं, जो फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। चलिए इनके कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइन देख लेते हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)