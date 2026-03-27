लहंगे का क्रेज खत्म! इस बार पहनें दुपट्टा गाउन के ये 7 ट्रेंडी डिजाइन, सब पूछेंगे कहां से लिया?

इन दिनों दुपट्टे वाले गाउन काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। वेडिंग सीजन में अगर आप ट्रेडिशनल लहंगे या अनारकली से अलग हटकर कुछ नया और स्टाइलिश पहनना चाहती हैं, तो दुप्पटे वाला गाउन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ये ऐसा आउटफिट है जो आपको बिना ज्यादा हेवी होते हुए भी रॉयल और एलिगेंट लुक देता है। नेट, जॉर्जेट, सिल्क या ऑर्गेंजा फैब्रिक से बने ये गाउन अलग-अलग स्टाइल और एंब्रॉयड्री के साथ आते हैं, जो फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। चलिए इनके कुछ लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइन देख लेते हैं, जो आप ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)
किसी खास की शादी में ये शिमरी गाउन आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देगा। लहंगे से कुछ अलग हटकर ट्राई करना चाहती हैं, तो ये एकदम परफेक्ट स्टाइल है। इसमें नेकलाइन, बॉर्डर और स्लीव्स पर हेवी एंब्रॉयडरी का वर्क है और बाकी गाउन सिंपल है, जिससे लुक ओवर भी नहीं लग रहा। साथ ही ये कलर भी काफी ज्यादा खूबसूरत है।
जॉर्जेट फैब्रिक के गाउन काफी ट्रेंडी लगते हैं क्योंकि इनका फ्लो काफी खूबसूरत आता है। अगर आप थोड़ा मिनिमल और मॉडर्न लुक पसंद करती हैं, तो कुछ इस तरह का गाउन ले सकती हैं। इसकी चूड़ीदार स्लीव्स काफी क्लासी लुक देती हैं। साथ में चाहें तो दुपट्टा कैरी कर सकती हैं, वरना ऐसे भी लुक काफी प्यारा आता है।
अगर आपको थोड़ा क्लासिक लुक रखना है तो इस तरह का दुपट्टा गाउन ले सकती हैं। चाहें तो अपने मनपसंद रंग में फैब्रिक ले कर ऐसा गाउन स्टिच भी करा सकती हैं। ओवरऑल ये प्लेन है, बस इसमें एक मिनिमल सी लेस है और साथ में कंट्रास्ट दुपट्टा भी, जिससे लुक की खूबसूरती और ज्यादा एन्हांस हो जाती है।
इन दिनों मसाबा कट नेकलाइन काफी ट्रेंड में है। तो अगर आप गाउन लेने की सोच रही हैं तो ये नेकलाइन सिलेक्ट कर सकती हैं। ये देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। अपने ट्रेडिशनल आउटफिट में थोड़ा सा मॉडर्न टच एड करना चाहती हैं, तो इस तरह का दुपट्टा गाउन आपको अपने वॉर्डरोब में जरूर शामिल करना चाहिए।
अगर आपको थोड़े सिंपल और मॉडर्न आउटफिट अट्रैक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरह का गाउन आपको लेना चाहिए। फ्लोई फैब्रिक के कारण घेर भी काफी सुंदर आ रहा है और नेकलाइन से ले कर स्लीव्स का पैटर्न भी काफी ज्यादा फैंसी है।
इस तरह का मिरर वर्क वाला गाउन भी काफी फैशनेबल लगता है। कोई भी वेडिंग फंक्शन हो आप इसे स्टाइल कर सकती हैं। बहुत हेवी भी नहीं लगेगा और हल्का भी नहीं। इसकी एल्बो लेंथ स्लीव्स काफी डिजाइनर लुक देंगी और नेट फैब्रिक वाला दुपट्टा भी।
स्पेशल ऑकेजन के लिए थोड़ा हेवी गाउन भी ले सकती हैं। मेन हाइलाइट इसका दुपट्टा है, जिसपर काफी हेवी वर्क है। साथ ही नेकलाइन और कोटी पर भी खूबसूरत एंब्रॉयडरी है। घेर काफी ज्यादा है, जिससे बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक लग रहा है।