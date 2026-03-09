Hindustan Hindi News
चाय की चुस्की से लेकर सेहत की सुरक्षा तक, ये 5 गलतियां अदरक के फायदे कर देती हैं कम

Adrak Ke Fayde Kam Kar Deti Hain 5 Galtiyan : अगली बार जब आप अदरक को सिर्फ काटकर पैन में डालें तो सिर्फ फ्लेवर का मजा नहीं बल्कि सेहत से जुड़े फायदे भी लें। फोर्टिस (गुरुग्राम) की डायटीशियन दीप्ति खाटूजा बताती हैं कि अदरक यूज करते समय कौन सी 5 गलतियां करने से बचना चाहिए।

Manju MamgainMar 09, 2026 02:59 pm IST
अदरक के फायदे कम कर देती हैं ये 5 गलतियां

चाय की चुस्की से लेकर सब्जियों का जायका बढ़ाने तक, अदरक न केवल बेहतरीन स्वाद देता है, बल्कि आयुर्वेद में इसे 'महाऔषधि' का दर्जा भी प्राप्त है। बावजूद इसके अधिकांश परिवारों में लोग इसके इस्तेमाल का सही तरीका नहीं जानते हैं और इसे यूज करते समय अनजाने में कई छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं। जिससे इसमें मौजूद 'जिंजरॉल' जैसे चमत्कारी तत्व पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप अदरक को सिर्फ काटकर पैन में डालें तो सिर्फ फ्लेवर का मजा नहीं बल्कि सेहत से जुड़े फायदे भी लें। फोर्टिस (गुरुग्राम) की डायटीशियन दीप्ति खाटूजा बताती हैं कि अदरक यूज करते समय कौन सी 5 गलतियां करने से बचना चाहिए।

अदरक को ज्यादा पकाना

अक्सर लोग सब्जियों या चाय में अदरक को बहुत देर तक उबालते या पकाते हैं। लंबे समय तक पकाने से अदरक में मौजूद सक्रिय तत्व जैसे जिंजरोल (Gingerol) कम हो जाते हैं। इससे इसके औषधीय गुण घट जाते हैं। इसलिए अदरक को हल्का पकाना या अंत में डालना बेहतर होता है।

अधिक मात्रा में सेवन

अदरक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन इसका अत्यधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा अदरक खाने से एसिडिटी, पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है। सामान्यतः दिन में 3–4 ग्राम अदरक पर्याप्त माना जाता है।

अदरक को लंबे समय तक स्टोर करना

कई लोग अदरक खरीदकर फ्रिज में कई दिनों तक रख देते हैं। लंबे समय तक रखने से अदरक सूखने लगती है और इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। ताजा अदरक का उपयोग करने से ही इसके अधिक लाभ मिलते हैं।

खाली पेट ज्यादा अदरक लेना

कुछ लोग सेहत से जुड़े फायदे लेने के लिए सुबह खाली पेट ज्यादा अदरक या अदरक का रस पीते हैं। इससे कुछ लोगों में पेट में जलन या असहजता हो सकती है। इसे सीमित मात्रा में और भोजन के साथ लेना अधिक सुरक्षित रहता है।

दवाइयों के साथ बिना जानकारी सेवन

अदरक खून को पतला करने में मदद करता है। जो लोग ब्लड थिनर या कुछ अन्य दवाइयां लेते हैं, उन्हें अदरक का अधिक सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। यह दवाइयों के प्रभाव को बदल सकता है।

सलाह

अदरक एक प्राकृतिक और शक्तिशाली औषधीय खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। सीमित मात्रा में, ताजा और सही समय पर अदरक का सेवन करने से ही इसके अधिकतम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

