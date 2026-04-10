डेली वियर के लिए बनवानी है सोने की चेन? कम बजट में बन जाएंगे ये 7 फैंसी डिजाइन

गोल्ड चेन के फैंसी डिजाइन बनवाएं

गोल्ड ज्वैलरी में चेन एक ऐसा पीस है जो डेली वियर लुक को भी एलिगेंट बना देती है। बेशक आप ज्वैलरी में कुछ और वियर ना करें, सिर्फ गले में एक सोने की चेन ही डाल ली तो लुक कंप्लीट सा हो जाता है। छोटे-मोटे फंक्शन में भी महिलाएं अक्सर एक प्यारी सी गोल्ड चेन डाल लेती हैं, जो काफी ब्यूटीफुल लगती है। आजकल तो इतने एलिगेंट डिजाइन आ रहे हैं कि वाकई सिर्फ चेन ही आपके लुक को कंप्लीट करने के लिए काफी है। यहां हम ऐसे ही कुछ सुंदर डिजाइन ले कर आए हैं, अगर गोल्ड चेन बनवाने के सोच रही हैं तो इन्हें ट्राई कर सकती हैं। (All Images Credit- Pinterest)