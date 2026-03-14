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इस आसान तरीके से बनाएं सन-ड्राइड टमाटर, लंबे समय तक नहीं होंगे खराब

सन-ड्राइड टमाटर स्वाद और पोषण से भरपूर होते हैं। इन्हें घर पर धूप में सुखाकर आसानी से बनाया जा सकता है। सही तरीके से तैयार किए गए सन-ड्राइड टमाटर कई महीनों तक सुरक्षित रहते हैं और कई डिश में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

Shubhangi GuptaMar 14, 2026 01:47 pm IST
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सन-ड्राइड टमाटर क्या होते हैं?

सन-ड्राइड टमाटर ऐसे टमाटर होते हैं जिन्हें कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। इससे उनमें मौजूद पानी कम हो जाता है और उनका स्वाद गाढ़ा और थोड़ा खट्टा-मीठा हो जाता है। इनका इस्तेमाल पास्ता, सलाद, सैंडविच और कई तरह की डिश में किया जाता है। घर पर बनाए गए सन-ड्राइड टमाटर ज्यादा प्राकृतिक और बिना प्रिजर्वेटिव के होते हैं। इन्हें सही तरीके से सुखाकर लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है।

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सही टमाटर चुनना

सन-ड्राइड टमाटर बनाने के लिए पके हुए लेकिन सख्त टमाटर चुनना जरूरी है। बहुत ज्यादा नरम या खराब टमाटर जल्दी खराब हो सकते हैं। लगभग 1.6 किलो ताजे टमाटरों से करीब 100 ग्राम सन-ड्राइड टमाटर बनते हैं, क्योंकि सुखाने के बाद उनका पानी काफी कम हो जाता है। इसलिए टमाटर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इससे स्वाद भी अच्छा आता है और टमाटर लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं।

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टमाटर धोना और काटना

सबसे पहले टमाटरों को अच्छी तरह पानी से धो लें। इसके बाद उन्हें कपड़े से पोंछकर पूरी तरह सुखा लें ताकि उनमें पानी ना रहे। अब टमाटरों को 4 या 6 बराबर टुकड़ों में काट लें। चाहें तो इन्हें लगभग 1/4 इंच मोटे स्लाइस में भी काट सकते हैं। ध्यान रखें कि सभी टुकड़े लगभग एक ही आकार के हों, ताकि वे धूप में समान रूप से सूख सकें।

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नमक लगाना क्यों जरूरी है?

कटे हुए टमाटरों पर अच्छी तरह नमक लगाना बहुत जरूरी होता है। नमक टमाटरों से अतिरिक्त नमी निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही यह फफूंदी यानी मोल्ड बनने से भी बचाता है। हल्का नमक लगाने से टमाटरों का स्वाद भी बेहतर हो जाता है। इसलिए सभी टुकड़ों पर बराबर मात्रा में नमक जरूर लगाएं और फिर उन्हें सुखाने के लिए ट्रे में फैला दें।

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धूप में सुखाने की प्रक्रिया

अब नमक लगे टमाटरों को एक साफ ट्रे या प्लेट में फैला दें। ध्यान रखें कि सभी टुकड़े एक-दूसरे से थोड़ा अलग हों। ट्रे को सीधी धूप में रखें। आमतौर पर सुबह करीब 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक धूप में रखना अच्छा रहता है। अगर धूल या कीड़े आने का डर हो तो ट्रे को हल्के कपड़े या मलमल के कपड़े से ढक सकते हैं।

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कितना समय लगता है?

सन-ड्राइड टमाटर बनाने में आमतौर पर 5 से 6 दिन लगते हैं। यह समय टमाटरों की मोटाई और धूप की मात्रा पर भी निर्भर करता है। अगर टमाटर मोटे कटे हों या धूप कम हो तो उन्हें सूखने में ज्यादा समय लग सकता है। पर्याप्त धूप बहुत जरूरी है, क्योंकि कम धूप होने पर टमाटरों में फफूंदी लगने का खतरा बढ़ जाता है।

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सही तरह से स्टोर करना

जब टमाटर पूरी तरह सूख जाएं और उनमें नमी ना बचे, तब उन्हें ठंडा होने दें। इसके बाद इन्हें एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें। सही तरीके से स्टोर किए गए सन-ड्राइड टमाटर 8–9 महीने तक सुरक्षित रह सकते हैं। कंटेनर को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। इससे उनका स्वाद और गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है।

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इस्तेमाल करने का तरीका

सन-ड्राइड टमाटर इस्तेमाल करने से पहले उन्हें गर्म पानी में थोड़ी देर भिगोना चाहिए। इससे वे फिर से थोड़े नरम हो जाते हैं और डिश में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हें पास्ता, सलाद, सैंडविच, पिज्जा या कई अन्य रेसिपी में डाला जा सकता है। इनका गाढ़ा स्वाद किसी भी डिश को और ज्यादा स्वादिष्ट बना देता है।

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