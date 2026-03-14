इस आसान तरीके से बनाएं सन-ड्राइड टमाटर, लंबे समय तक नहीं होंगे खराब

सन-ड्राइड टमाटर क्या होते हैं?

सन-ड्राइड टमाटर ऐसे टमाटर होते हैं जिन्हें कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। इससे उनमें मौजूद पानी कम हो जाता है और उनका स्वाद गाढ़ा और थोड़ा खट्टा-मीठा हो जाता है। इनका इस्तेमाल पास्ता, सलाद, सैंडविच और कई तरह की डिश में किया जाता है। घर पर बनाए गए सन-ड्राइड टमाटर ज्यादा प्राकृतिक और बिना प्रिजर्वेटिव के होते हैं। इन्हें सही तरीके से सुखाकर लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है।