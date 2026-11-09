भाई दूज के लिए चाहिए सुंदर मेहंदी डिजाइन, देखें ये 7 लेटेस्ट पैटर्न

भाई दूज का त्योहार बहनों के लिए खास होता है। इस दिन नए कपड़े पहनने और तैयार होने के साथ हाथों में मेहंदी लगाने का भी अपना अलग मजा है। अगर आप इस बार कुछ नया और सुंदर डिजाइन ढूंढ रही हैं, तो यहां देखें 7 ऐसे मेहंदी डिजाइन, जो सिंपल होने के साथ काफी ट्रेंडी भी हैं। (All Photos: Pinterest)
भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार का है, तो क्यों न इस बार मेहंदी में भी इसी प्यार की झलक दिखे। इसके लिए हथेली के बीच में भाई-बहन की छोटी सी तस्वीर या उनके हाथों की डिजाइन बनवा सकती हैं। इसके आसपास फूल, दिल और छोटे-छोटे पैटर्न बनवाएं। आप चाहें तो मेहंदी में भाई-बहन के नाम के पहले अक्षर भी लिखवा सकती हैं। यह डिजाइन त्योहार के लिए काफी खास रहेगा।
अगर आपको हाथों में भरी हुई मेहंदी पसंद है, तो फुल हैंड फ्लोरल डिजाइन अच्छा रहेगा। इसमें हथेली से लेकर कलाई तक छोटे-बड़े फूल, पत्तियां और बेल बनाई जाती हैं। आप बीच में एक बड़ा फूल बनवा सकती हैं और उसके आसपास छोटे फ्लोरल पैटर्न रखवा सकती हैं। उंगलियों पर भी बारीक डिजाइन बनवाएं। यह मेहंदी हाथों को भरा हुआ और खूबसूरत लुक देगी। ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ यह काफी अच्छी लगेगी।
मंडला मेहंदी डिजाइन उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें साफ-सुथरे और थोड़े अलग पैटर्न पसंद हैं। इसमें हथेली के बीच में गोल आकार का डिजाइन बनाया जाता है, जिसके चारों तरफ छोटी-छोटी लेयर्स में फूल, पत्तियां और बारीक पैटर्न होते हैं। उंगलियों पर भी मैचिंग डिजाइन बनवाया जा सकता है। यह डिजाइन ज्यादा भरा हुआ नहीं लगता, लेकिन हाथों को काफी सुंदर लुक देता है। भाई दूज पर इसे जरूर ट्राई करें।
जालीदार मेहंदी डिजाइन भी काफी सुंदर लगता है। इसमें हथेली या हाथ के किसी एक हिस्से में छोटी-छोटी जाली बनाई जाती है। जाली के बीच में डॉट्स, फूल या छोटे पैटर्न बनवाकर इसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है। आप चाहें तो इसे बेल या फ्लोरल डिजाइन के साथ भी जोड़ सकती हैं। यह डिजाइन उन लोगों के लिए अच्छा है, जिन्हें हाथों में बारीक मेहंदी पसंद है। भाई दूज पर यह काफी प्यारा लगेगा।
अगर आपको ज्यादा मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, तो मिनिमल डिजाइन चुन सकती हैं। इसमें हथेली पर छोटा सा फूल, उंगलियों पर बारीक पैटर्न और हाथ के किनारे पर पतली बेल बनाई जाती है। आप चाहें तो सिर्फ एक उंगली और हथेली के बीच में भी डिजाइन बनवा सकती हैं। यह डिजाइन सिंपल होने के साथ काफी स्टाइलिश लगता है। ऑफिस जाने वाली या कम समय में मेहंदी लगाने की सोच रही लड़कियों के लिए यह अच्छा ऑप्शन है।
अरेबिक मेहंदी डिजाइन में मोटी बेल, बड़े फूल और पत्तियों का खास पैटर्न होता है। इसमें हाथ के एक कोने से शुरू होकर तिरछी दिशा में डिजाइन बनाया जाता है। इस वजह से हथेली का कुछ हिस्सा खाली भी रहता है और मेहंदी काफी उभरकर दिखती है। आप इसे उंगलियों तक बढ़वा सकती हैं। अगर आपको ऐसा डिजाइन चाहिए जो कम समय में लग जाए और देखने में भी स्टाइलिश लगे, तो यह अच्छा ऑप्शन है।
अगर आप हथेली के बजाय हाथ के पीछे मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो बैक हैंड डिजाइन ट्राई करें। इसमें हाथ के बीच में फूल, कलाई पर बेल और उंगलियों पर छोटे-छोटे पैटर्न बनाए जा सकते हैं। आप चाहें तो दोनों हाथों पर एक जैसा डिजाइन बनवा सकती हैं या थोड़ा अलग पैटर्न चुन सकती हैं। भाई दूज पर साड़ी, सूट या लहंगे के साथ यह मेहंदी डिजाइन काफी सुंदर लगेगा।