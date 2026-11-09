भाई दूज के लिए चाहिए सुंदर मेहंदी डिजाइन, देखें ये 7 लेटेस्ट पैटर्न

मिनिमल मेहंदी डिजाइन

अगर आपको ज्यादा मेहंदी लगाना पसंद नहीं है, तो मिनिमल डिजाइन चुन सकती हैं। इसमें हथेली पर छोटा सा फूल, उंगलियों पर बारीक पैटर्न और हाथ के किनारे पर पतली बेल बनाई जाती है। आप चाहें तो सिर्फ एक उंगली और हथेली के बीच में भी डिजाइन बनवा सकती हैं। यह डिजाइन सिंपल होने के साथ काफी स्टाइलिश लगता है। ऑफिस जाने वाली या कम समय में मेहंदी लगाने की सोच रही लड़कियों के लिए यह अच्छा ऑप्शन है।