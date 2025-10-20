रंगोली के लिए सिंपल डिजाइन ढूंढ रही हैं? यहां से चुनें 7 आसान और सबसे सुंदर पैटर्न!

सिंपल रंगोली डिजाइन

बिना रंगोली के दिवाली की सजावट अधूरी है। हालांकि रंगोली बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में तलाश होती है एक ऐसे डिजाइन की, जो जल्दी भी बन जाए और आसानी से भी। दिवाली की शाम बनाने के लिए कोई ऐसा ही पैटर्न खोज रही हैं, तो यहां से चुन सकती हैं। यहां दिए गए हैं सबसे सिंपल और सुंदर पैटर्न, जिन्हें कम मेहनत के साथ ही बना लेंगी और ये बहुत खूबसूरत भी लगेंगे। (All Images Credit: Pinterest)