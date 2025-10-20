रंगोली के लिए सिंपल डिजाइन ढूंढ रही हैं? यहां से चुनें 7 आसान और सबसे सुंदर पैटर्न!

बिना रंगोली के दिवाली की सजावट अधूरी है। हालांकि रंगोली बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में तलाश होती है एक ऐसे डिजाइन की, जो जल्दी भी बन जाए और आसानी से भी। दिवाली की शाम बनाने के लिए कोई ऐसा ही पैटर्न खोज रही हैं, तो यहां से चुन सकती हैं। यहां दिए गए हैं सबसे सिंपल और सुंदर पैटर्न, जिन्हें कम मेहनत के साथ ही बना लेंगी और ये बहुत खूबसूरत भी लगेंगे। (All Images Credit: Pinterest)
सिंपल और कलरफुल पैटर्न के लिए ये वाला डिजाइन चुन सकती हैं। इसमें बत्तख और कमल के फूल का बड़ा ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। रंग बहुत ही सुंदर हर कलरफुल हैं, जो आपके आंगन की शोभा में चार चांद लगा देंगे।
कोई ऐसा पैटर्न जो जल्दी बन भी जाए और काफी आसान भी हो, ये ठीक वैसा ही है। बनाने में बहुत ही सिंपल है लेकिन देखने में इतना सुंदर भी लगेगा कि कोई कह नहीं पाएगा आपको रंगोली बनाने में मुश्किल होती है।
श्री गणेश वाली रंगोली से शुभ भला क्या होगा। चिंता मत कीजिए कोई मुश्किल पैटर्न नहीं बनाना है। बस स्क्वेयर शेप में रंगोली के रंग फिल कर लें। इसके बाद हाथ या किसी ब्रश की मदद से गणेश जी की आकृति बना लें। बहुत ही झटपट सुंदर सा डिजाइन बन जाएगा।
कलश, स्वर्ण मुद्रा, कमल के फूल और स्वस्तिक के चिन्ह वाली ये धनलक्ष्मी रंगोली दिवाली के लिए बहुत शुभ रहेगी। बनाने में भी ये काफी आसान है और जल्दी बन जाती है। एक चाक से पहले आउट लाइन बना लेंगी, तो और भी आसानी से ये पैटर्न बन जाएगा।
दीवारों के सहारे आप ये सुंदर सा रंगोली पैटर्न बना सकती हैं। घर ज्यादा बड़ा नहीं है या आंगन में बनाने पर मुश्किल होती है, तो घर की किसी दीवार के सहारे ऐसा पैटर्न बना लें। दरवाजे पर बना हुआ भी ये बहुत सुंदर लगेगा।
मोर वाली रंगोली बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप इसलिए इसे नहीं बना पाती हैं क्योंकि ये मुश्किल पैटर्न है, तो ये डिजाइन ट्राई कर सकती हैं। बहुत बेसिक ड्राइंग भी आती है, तो आप ये आसानी से बना लेंगी।
मंडला डिजाइन वाली रंगोली आंगन में बहुत सुंदर लगती है। इसे भी बनाना आसान होता है, खासतौर से ये पैटर्न जो आप आराम से बना लेंगी। पैटर्न की बारीक डिटेलिंग के लिए आप स्पून, बैंगल, सिक्के, ईयरबड आदि का इस्तेमाल कर सकती हैं।