दिवाली की सजावट होगी पूरी, घर के दरवाजे पर बनाएं सुंदर रंगोली डिजाइन

दिवाली की सजावट रंगोली के बगैर अधूरी लगती है। हर साल सुंदर सी रंगोली घर के दरवाजे पर बनाते हैं तो इस बार भी जरूर बनाएंगे। किसी नयी, यूनिक और हटके डिजाइन को खोज रहे जो सिंपल भी हो और आसानी से बन भी जाए तो इन 8 डिजाइन को सेव कर लें। जो आपकी दिवाली की सजावट को पूरा करने में मदद करेगी। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
घर के मेन डोर पर रंगोली डिजाइन सबसे ज्यादा सुंदर दिखती है। इस बार आप रंगों से सजा वेलकम जरूर लिखें। ये आसान भी है और सुंदर भी दिखेगा।
घर के सामने मेन डोर पर रंगोली बनानी है तो चार कोनों पर सुंदर से कमल के फूल बनाएं और आसपास छोटे फूलों की सजावट करें। दीया जलाने के साथ इस रंगोली की खूबसूरती बढ़ जाएगी।
अगर आपको रंगोली के साथ कलाकारी करने का शौक है तो शेडेड वर्क के साथ थ्रीडी पैटर्न वाली रंगोली को बनाएं। ये डिजाइन एंट्रेंस डोर पर सुंदर दिखेगी।
घर के मेन डोर पर ढोल, मोर और सुस्वागतम लिखी ये रंगोली अगर आपसे बन गई तो घरवाले ही नहीं पास-पड़ोस के लोग भी तारीफ करते नहीं थकेंगे।
बहुत ज्यादा रंगोली बनानी नहीं आती और मेन डोर को सुंदर भी बनाना है तो इस रंगोली डिजाइन को बना लें। स्वास्तिक के साथ कमल के फूल सुंदर दिखेंगे।
कमल के फूल को रंगोली के रंगों से बनाएं और साथ में गेंदे के फूलों की सजावट करें। ये रंगोली सुंदर और सिंपल है, जिसे बनाया जा सकता है।
घर के मेन गेट के पास ज्यादा जगह है तो आप आसानी से बन जाने वाली इन पेटल्स वाली डिजाइन को बना सकती हैं। ज्यादा रंगों के साथ ये डिजाइन आराम से बन जाएगी।
कमल के फूल वाली शार्प पेटल्स बनाना मुश्किल लगता है तो बड़े एरिया में आप इस तरह के फूलों की डिजाइन भी बना सकती हैं। सिंपल डिजाइन भी अट्रैक्टिव दिखेगी।