दिवाली की सजावट होगी पूरी, घर के दरवाजे पर बनाएं सुंदर रंगोली डिजाइन

मेन डोर के लिए रंगोली डिजाइन

दिवाली की सजावट रंगोली के बगैर अधूरी लगती है। हर साल सुंदर सी रंगोली घर के दरवाजे पर बनाते हैं तो इस बार भी जरूर बनाएंगे। किसी नयी, यूनिक और हटके डिजाइन को खोज रहे जो सिंपल भी हो और आसानी से बन भी जाए तो इन 8 डिजाइन को सेव कर लें। जो आपकी दिवाली की सजावट को पूरा करने में मदद करेगी। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)