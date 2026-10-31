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दीवारों के किनारों पर बनाएं रंगोली, बॉर्डर वाली डिजाइन से घर दिखेगा सुंदर

दिवाली पर घर बिना रंगोली की सजावट के कुछ सूना सा लगता है। घर में जगह नहीं कि बड़ी रंगोली सेंटर में बन सके तो आप दीवार के किनारों पर इन बॉर्डर डिजाइन को बनाकर घर सजाएं,  यहां देखें पूरी 8 बॉर्डर रंगोली डिजाइन।

AparajitaOct 31, 2026 04:18 pm IST
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बॉर्डर रंगोली डिजाइन

दिवाली की सजावट रंगोली के बगैर अधूरी सी लगती है। पर, काफी सारे घरों में जगह ही नहीं होती कि वो रंगोली के रंगों से घर सजा सकें। ऐसे में दीवार के किनारों पर बने बॉर्डर वाली रंगोली से घर को सजाएं। मेन डोर पर अगर फ्रंट में जगह नहीं तो साइड के किनारों पर ये 8 रंगोली डिजाइन सुंदर दिखेगी और दिवाली की सजावट भी पूरी हो जाएगी। (सभी इमेज साभार- Pintrest)

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दीवार के &nbsp;किनारों पर बनाएं डिजाइन

घर को रंगोली से सजाना ही है तो दीवार के किनारों पर इस तरह की सुंदर डिजाइन बनाएं। एक साथ बॉर्डर रंगोली बनाने के लिए ये 4 डिजाइन को जरूर सेव कर लें।

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बॉर्डर रंगोली डिजाइन आइडिया

बॉर्डर पर रंगोली की डिजाइन बनाने के लिए इस तरह के सैंपल को जरूर सेव कर लें। ये डिजाइन आसान है और आपके घर को फेस्टिवल के लिए रेडी करेगी।

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दो रंग से बनाएं रंगोली

बहुत सारे रंगों की जरूरत नहीं है केवल दो रंग लें और घर की चौखट और किनारों पर इस तरह की डिजाइन बना डालें। सब आपके क्रिएटिव माइंड की तारीफ करेंगे।

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फूल-पत्तियों वाली डिजाइन

छोटे-छोटे फूल और साइड में बनी पत्तियों से मंदिर के आसपास की दीवार सजाएं। ये बहुत सुंदर दिखेगा।

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सुंदर रंगोली डिजाइन

रंगोली बनाने के लिए इस डिजाइन को सेव कर लें। सीढ़ियों के किनारों पर, मंदिर के किनारों पर इस तरह की डिजाइन बनाएं, घर सुंदर दिखेगा।

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बॉर्डर रंगोली डिजाइन

घर की चौखट पर इस तरह की डिजाइन बना लें। छोटे फूल और राउंड शेप की डिजाइन से बनी ये डिजाइन बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी।

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सिंपल बॉर्डर डिजाइन

ना ज्यादा मेहनत और ना ही ज्यादा कलर की जरूरत। कम रंगों की मदद से ये सिंपल सी बॉर्डर डिजाइन की रंगोली घर के कोने या ड्राइंग रूम में बनाएं।

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बनाएं बॉर्डर डिजाइन

ड्राइंग रूम के कोने में, लॉबी की दीवारों या गैलरी में दीवारों के किनारों पर आप रंगोली की ये सुंदर डिजाइन बनाएं और घर को दिवाली के लिए रेडी करें।

Rangoli Photo Diwali
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