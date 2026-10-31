दीवारों के किनारों पर बनाएं रंगोली, बॉर्डर वाली डिजाइन से घर दिखेगा सुंदर

बॉर्डर रंगोली डिजाइन

दिवाली की सजावट रंगोली के बगैर अधूरी सी लगती है। पर, काफी सारे घरों में जगह ही नहीं होती कि वो रंगोली के रंगों से घर सजा सकें। ऐसे में दीवार के किनारों पर बने बॉर्डर वाली रंगोली से घर को सजाएं। मेन डोर पर अगर फ्रंट में जगह नहीं तो साइड के किनारों पर ये 8 रंगोली डिजाइन सुंदर दिखेगी और दिवाली की सजावट भी पूरी हो जाएगी। (सभी इमेज साभार- Pintrest)