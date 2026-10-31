दीवारों के किनारों पर बनाएं रंगोली, बॉर्डर वाली डिजाइन से घर दिखेगा सुंदर

दिवाली की सजावट रंगोली के बगैर अधूरी सी लगती है। पर, काफी सारे घरों में जगह ही नहीं होती कि वो रंगोली के रंगों से घर सजा सकें। ऐसे में दीवार के किनारों पर बने बॉर्डर वाली रंगोली से घर को सजाएं। मेन डोर पर अगर फ्रंट में जगह नहीं तो साइड के किनारों पर ये 8 रंगोली डिजाइन सुंदर दिखेगी और दिवाली की सजावट भी पूरी हो जाएगी। (सभी इमेज साभार- Pintrest)
घर को रंगोली से सजाना ही है तो दीवार के किनारों पर इस तरह की सुंदर डिजाइन बनाएं। एक साथ बॉर्डर रंगोली बनाने के लिए ये 4 डिजाइन को जरूर सेव कर लें।
बॉर्डर पर रंगोली की डिजाइन बनाने के लिए इस तरह के सैंपल को जरूर सेव कर लें। ये डिजाइन आसान है और आपके घर को फेस्टिवल के लिए रेडी करेगी।
बहुत सारे रंगों की जरूरत नहीं है केवल दो रंग लें और घर की चौखट और किनारों पर इस तरह की डिजाइन बना डालें। सब आपके क्रिएटिव माइंड की तारीफ करेंगे।
छोटे-छोटे फूल और साइड में बनी पत्तियों से मंदिर के आसपास की दीवार सजाएं। ये बहुत सुंदर दिखेगा।
रंगोली बनाने के लिए इस डिजाइन को सेव कर लें। सीढ़ियों के किनारों पर, मंदिर के किनारों पर इस तरह की डिजाइन बनाएं, घर सुंदर दिखेगा।
घर की चौखट पर इस तरह की डिजाइन बना लें। छोटे फूल और राउंड शेप की डिजाइन से बनी ये डिजाइन बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी।
ना ज्यादा मेहनत और ना ही ज्यादा कलर की जरूरत। कम रंगों की मदद से ये सिंपल सी बॉर्डर डिजाइन की रंगोली घर के कोने या ड्राइंग रूम में बनाएं।
ड्राइंग रूम के कोने में, लॉबी की दीवारों या गैलरी में दीवारों के किनारों पर आप रंगोली की ये सुंदर डिजाइन बनाएं और घर को दिवाली के लिए रेडी करें।