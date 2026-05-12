Simple Bichhiya Design: बिना चुभे पैरों में लगेंगी सुंदर, डेली वियर के लिए खरीदें बिछिया के ये 7 लेटेस्ट डिजाइन्स

Simple Bichhiya Design: सुहागिन महिलाओं के लिए बिछिया सुहाग की निशानी होती है, जिसे वह हर दिन पहनती हैं। ऑफिस जाने वाली औरतें बिछिया के सिंपल डिजाइन खोजती है, जो देखने में अच्छी लगे और आरामदायक भी। ज्यादा बड़ी या चुभने वाली बिछिया रोजाना पहनना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप भी डेली वियर के लिए बिछिया के खूबसूरत डिजाइन खोज रही हैं, तो हम आपको कुछ सुंदर पैटर्न दिखाने जा रहे हैं। ये बिछिया आपके पैरों की शोभा बढ़ा देगी और कंफर्टेबल भी रहेगी।
हल्की और स्टाइलिश बिछिया की डिजाइन खोज रही हैं, तो इस तरह चुनें। ये राउंड रिंग की तरह उंगलियों में सेट हो जाएगी और चलने में चुभेगी नहीं। साथ ही देखने में अच्छी लगेगी।
स्टाइलिश-कम्फी लुक के लिए आप स्नेक राउंड बिछिया डिजाइन भी पहन सकती हैं। इस तरह की बिछिया आजकल ट्रेंड में भी है और सुंदर लगती है।
इस तरह की बिछिया भी इन दिनों खूब चल रही हैं। इनमें ऊपर की ओर छोटी डिजाइन बनी होती है और नीचे ये गोल होती है, जिससे चुभन नहीं होती। ये देखने में सुंदर लगती है।
स्लीक, सिंपल और ब्यूटीफुल पैटर्न वाली बिछिया खोज रही हैं, तो बैंड वाली डिजाइन परफेक्ट रहेगी। इसे रिंग की तरह आप पहन लीजिए और फिर भूल जाइये। ये न चुभेगी, न ही चलने में दिक्कत देगी। डेली वियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है।
सिंपल बैंड स्टाइल बिछिया इस तरह से होगी। ये लेयर्ड पैटर्न में होगी लेकिन सुंदर लगेगी। पैरों की खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए ये बिछिया आरामदायक होगी।
सांप वाली डिजाइन वाली बिछिया भी पैरों की सुंदरता में चार चांद लगा देगी। इस तरह की बिछिया डिजाइन स्टाइलिश लुक देगी और चुभेगी नहीं।
ऑफिस जाती है और खूबसूरत डिजाइन वाली बिछिया खोज रही हैं, तो लोटस पैटर्न परफेक्ट लगेगी। ये डिजाइन पैरों पर अट्रैक्टिव लगेगी और कंफर्टेबल भी होंगी।