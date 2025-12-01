मेहंदी आर्टिस्ट से लगवाएं या खुद लगाएं, वेडिंग सीजन के लिए बेस्ट हैं हिना के ये 7 पैटर्न: PHOTOS

Hindustan Hindi News
Wedding Season Special Mehndi Designs: इस वक्त तगड़ी सहालग चल रही है। ऐसे में मेहंदी के डिजाइन्स भी खूब सर्च किए जा रहे हैं। अरेबिक मेहंदी डिजाइन किसी भी मौके पर सुंदर दिखते हैं। इन्हें आप अपने मेहंदी कलेक्शन में सेव कर सकते हैं।

Kajal SharmaMon, 1 Dec 2025 06:39 PM
1/7

ट्रेंड में है ये मेहंदी

मेहंदी का यह डिजाइन ट्रेंड में है। इस तरह की सिंपल मेंहदी आपको कई सिलेब्क के हाथों में लगी दिख जाएगी। अगर आपके पास टाइम कम है और ट्रडिशनल लहंगा या साड़ी पहनने का प्लान है तो यह मेहंदी आपके लिए बेस्ट है।

2/7

साड़ी या सूट सबके साथ परफेक्ट डिजाइन

अगर आप एकदम ट्रडिशनल लहंगा या साड़ी नहीं पहन रहीं। स्टाइलिश साड़ी या सूट है तो अरेबिक स्टाइल में ये बेल आपको कॉम्प्लिमेंट करेगी। यह आसानी से लग सकती है। आपको पसंद है तो मेहंदी आर्टिस्ट को दिखाकर लगवा सकती हैं या खुद एक्सपर्ट हैं तो लगा लें।

3/7

बैंगल स्टाइल मेहंदी

बैंगल स्टाइल मेहंदी भी इस वेडिंग सीजन में छाई है। पहली तस्वीर में आप हथेली की डिजाइन देख सकते हैं, दूसरी में कलाई की। यह सुंदर फूलों को नीट ऐंड क्लीन बेल है।

4/7

सिंपल अरेबिक मेहंदी

अगर आप बेसिक मेहंदी लगा लेती हैं तो यह अरेबिक डिजाइन खुद भी लगा सकती हैं। इन फोटोज में हथेली और कलाई की डिजाइन दिख रही है। यह वेडिंग सीजन में आपके किसी भी आउटफिट के साथ सुंदर दिखेगी।

5/7

बैक हैंड पर भरी डिजाइन

अगर आपको बैक हैंड पर भरी मेहंदी पसंद है तो अरेबिक बेल का यह डिजाइन लगा सकती हैं। यह मेहंदी लड़कियों के हाथों पर ज्यादा सुंदर दिखती है।

6/7

डिजाइनर मेहंदी&nbsp;

अगर आपकी हथेली चौड़ी है तो यह डिजाइन आपके हाथ के लिए ही बनी है। यह मंडाला स्टाइल है और कलाई पर जूलरी स्टाइल है। हाथों पर यह मेहंदी सबका ध्यान खींचेगी।

7/7

बैक हैंड पर भी लगाएं सुंदर डिजाइन

ज्यादातर लोगों का फोकस फ्रंट हैंड पर मेहंदी सुंदर लगाने का रहता है जबकि बैक हैंड लोगों की नजर में ज्यादा आते हैं। यह मेहंदी एकदम यूनीक पैटर्न है। लगाकर जरूर देखें। Photo Credit: monikagupta_1305

