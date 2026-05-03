दुल्हन के पैरों पर खूब जंचेंगी मेहंदी की ये डिजाइन, 7 पैटर्न की फोटोज कर लें सेव

7 ब्राइडल फुट मेहंदी डिजाइन

दुल्हन का शृंगार मेहंदी के बगैर अधूरा लगता है। हाथ की तरह ही लड़कियां पैरों के लिए भी अट्रैक्टिव डिजाइन की खोज में रहती हैं। तो उनकी ये खोज यहां पर खत्म हो सकती है। 7 अट्रैक्टिव और बेहद सिंपल सी दिख रहीं इन फुट डिजाइन को सेव कर लें। ये पैरों की डिजाइन भरने वाली है और ब्यूटीफुल दिखेंगी। ( इमेजा साभार- Pintrest)