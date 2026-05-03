दुल्हन के पैरों पर खूब जंचेंगी मेहंदी की ये डिजाइन, 7 पैटर्न की फोटोज कर लें सेव

दुल्हन का शृंगार मेहंदी के बगैर अधूरा लगता है। हाथ की तरह ही लड़कियां पैरों के लिए भी अट्रैक्टिव डिजाइन की खोज में रहती हैं। तो उनकी ये खोज यहां पर खत्म हो सकती है। 7 अट्रैक्टिव और बेहद सिंपल सी दिख रहीं इन फुट डिजाइन को सेव कर लें। ये पैरों की डिजाइन भरने वाली है और ब्यूटीफुल दिखेंगी। ( इमेजा साभार- Pintrest)
कमल के फूल के साथ मेहंदी की पोर भरकर पैरों पर अट्रैक्टिव डिजाइन लगाई गई है। जिसे आप अपने मेहंदी आर्टिस्ट को दिखाकर पैरों पर लगा सकती हैं। ये पैरों की खूबसूरती को बढ़ा देंगी।
एंकल से थोड़ा ऊपर तक ये डिजाइन बनी है और पैरों की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं। अंगूठे से लेकर उंगलियों के पोर को भरने से डिजाइन और भी खिलकर नजर आ रही। तो इस पैटर्न को जरूर सेव कर लें।
पैरों पर मारवाड़ी और ब्राइडल डिजाइन खूबसूरती बढाएगी ही। हाथी और फूलों वाली ये डिजाइन हटके है। जिसे आप पैरों पर बनवा सकती हैं।
फोटो में दिख रही डिजाइन काफी सिंपल है और आसानी से बन जाएगी। बस लास्ट में बने हाथी को बनाना कालाकारी है। तो अगर आप पैरों में लगवाने के लिए सिंपल डिजाइन तलाश रहीं तो ये परफेक्ट पैटर्न होगा।
कमल और गुलाब के फूल पैटर्न पर बनी पैरों की ये मेहंदी डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है। जिसे मेहंदी लगाने वाले एक्सपर्ट ज्यादा बेहतरीन तरीके से बना सकेंगे। तो अपनी स्पेशल ब्राइडल मेहंदी डिजाइन में इसे सेव करके रख लें।
पैरों पर मेहंदी लगवाना है तो इस तरह के मोर पैटर्न को भी बनवा सकती हैं। दुल्हन के पैरों पर मेहंदी की ये डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी और पैरों की खूबसूरती को बढ़ाएगी।
अगर आप काल्फ से भी ऊपर मेहंदी लगवाने की सोच रही हैं तो ये डिजाइन बेस्ट है। जिसे अपने ब्राइडल मेहंदी डिजाइन कलेक्शन में शामिल कर लें और शादी के स्पेशल ओकेजन पर लगवाएं।