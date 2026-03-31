अभी भी वही पुराने डिजाइन के बिछिया पहनती हैं? इस बार खरीदें ये 7 ट्रेंडी पैटर्न! देखें फोटोज

चांदी के बिछिया के फैंसी डिजाइन

सुहागिन महिलाओं के लिए बिछिया सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि शुभता और परंपरा का प्रतीक हैं। हिंदू धर्म की महिलाएं शादी के बाद अपने पैरों में चांदी के बिछिया जरूर पहनती हैं। समय के साथ बिछिया के डिजाइन में भी काफी बदलाव आया है। आजकल हेवी से ले कर मिनिमल और स्टोन वर्क वाले बिछिया काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मौके के लिए बिछिया चुन रही हैं। डेली वियर के लिए जहां हल्के और मिनिमल डिजाइन बढ़िया रहते हैं, वहीं किसी तीज-त्यौहार के लिए भारी बिछिया एलिगेंट लगते हैं। नई दुल्हन हैं तो भी थोड़े हेवी और रॉयल डिजाइन चुन सकती हैं। तो चलिए कुछ लेटेस्ट सिल्वर बिछिया डिजाइन देख लेते हैं। (All Images Credit- Pinterest)