गोल्ड छोड़िए, सिल्वर रिंग से दीजिए हाथों को एस्थेटिक लुक, यहां देखे बेस्ट 8 डिजाइन

सिल्वर इन दिनों ट्रेंड में है और बड़े से बड़े ज्वैलर के यहां आपको सिल्वर की कई ज्वैलरी मिल जाएंगी। सोने की बढ़ती कीमतों के बाद निराश होने की जरूरत नहीं, ट्रेंड के मुताबिक ये चांदी की खूबसूरत रिंग बनवाकर पहनें, सारी लेडीज पूछेंगी कहां से खरीदा, यहां देखें 8 बेस्ट डिजाइन। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
वैसे व्हाइट गोल्ड और प्लेटिनम में इस तरह की डिजाइन चलती है। लेकिन आजकल आम लोगों के बजट में ये डिजाइन सिल्वर में भी मिल जाती है। जो वर्किंग लेडीज और यंग लेडीज दोनों को खूब पसंद आएगी।
प्यारी सी बहन, फ्रेंड या फिर किसी को गिफ्ट करना हो तो ये क्यूट हार्ट शेप वाली सिल्वर रिंग काफी अट्रैक्टिव है। जो आपके बजट में भी मिल जाएगी।
ये रिंग एनिवर्सिरी पर गिफ्ट देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सिल्वर रिंग की ये डिजाइन क्यूट और काफी प्यारी वाइब दे रही। इसे हाथों पर सजाना है तो डिजाइन को जरूर सेव कर लें।
हाथों के लिए ट्रेंडी रिंग खोज रहीं तो ये वी शेप वाली रिंग बिल्कुल हटके दिखेगी और हाथों की खूबसूरती भी बढ़ा देगी। इस तरह की हल्के वजन वाली सिंपल डिजाइन डेली वियर के लिए अच्छी होती है। ऑफिस गोइंग गर्ल इसे जरूर बनवाकर पहनें।
अब अगर डायमंड और प्लेटिनम का बजट नहीं है तो इस तरह के एडी स्टोन के साथ सिल्वर मेटल में रिंग को बनवा लें। वैसे कई ज्वैलर इस तरह की डिजाइन को सेल कर रहे हैं, जो एस्थेटिक लुक देगी।
डेली वियर के लिए चांदी की ऐसी रिंग बनवाकर पहनें। ये हाथों को खूबसूरत दिखाएंगी और साथ ही गोल्ड से भी ज्यादा एस्थेटिक लुक क्रिएट करेंगी।
सिल्वर रिंग की ये फ्लावर डिजाइन भी काफी स्टनिंग दिख रही है। छोटी मेटल लीफ इसे अट्रैक्टिव बना रहीं और स्पेशल ओकेजन पर ये हाथों की खूबसूरती को बढ़ाएंगी।
उंगलियों में डेली पहनने के लिए सिल्वर रिंग खोज रहीं तो इस तरह की प्लेटिनम रिंग की कॉपी कर सिल्वर में बनवाकर पहनें. ये काफी खूबसूरत दिखेगी और कपड़ों में फंसेगी भी नहीं।