डेली पहनने के लिए बेस्ट हैं चांदी के ये घुंघरू बैंगल्स, कम बजट में बन जाएंगे ये फैंसी डिजाइन

चांदी के घुंघरू बैंगल्स फैंसी डिजाइन

आजकल चाँदी के घुंघरू बैंगल्स गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। डेली वियर में हाथ में पहनने के लिए ये परफेक्ट रहते हैं। काफी लाइटवेट भी और देखने में तो सुंदर लगते ही हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ या जींस-कुर्ती जैसे इंडो वेस्टर्न वियर के साथ चांदी के ये बैंगल्स काफी स्टाइलिश लगते हैं। ज्यादा ज्वैलरी वियर करना पसंद नहीं करती हैं, तो बस एक साथ में ये बैंगल्स डाल लें, आपका ओवरऑल लुक एकदम से इन्हैंस हो जाएगा। बेस्ट बात है कि इन्हें आप बजट में बनवा सकती हैं। यहां हम आपके लिए इनके कुछ फैंसी और अट्रैक्टिव से डिजाइन ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)