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डेली पहनने के लिए बेस्ट हैं चांदी के ये घुंघरू बैंगल्स, कम बजट में बन जाएंगे ये फैंसी डिजाइन

Silver Ghungroo Bangles: चांदी के घंघरू बैंगल्स इन दिनों काफी ट्रेंड में हैं। डेली वियर में आप इन्हें यूं भी पहन सकती हैं या चाहें तो चूड़ियों के साथ सेट भी बना सकती हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक आता है।

Anmol ChauhanJun 12, 2026 06:40 pm IST
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चांदी के घुंघरू बैंगल्स फैंसी डिजाइन

आजकल चाँदी के घुंघरू बैंगल्स गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। डेली वियर में हाथ में पहनने के लिए ये परफेक्ट रहते हैं। काफी लाइटवेट भी और देखने में तो सुंदर लगते ही हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ या जींस-कुर्ती जैसे इंडो वेस्टर्न वियर के साथ चांदी के ये बैंगल्स काफी स्टाइलिश लगते हैं। ज्यादा ज्वैलरी वियर करना पसंद नहीं करती हैं, तो बस एक साथ में ये बैंगल्स डाल लें, आपका ओवरऑल लुक एकदम से इन्हैंस हो जाएगा। बेस्ट बात है कि इन्हें आप बजट में बनवा सकती हैं। यहां हम आपके लिए इनके कुछ फैंसी और अट्रैक्टिव से डिजाइन ले कर आए हैं। (All Images Credit- Pinterest)

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डेली वियर के बेस्ट हैं ये बैंगल्स

डेली वियर में आप हाथों में कुछ डालना चाहती हैं, तो इस तरह के पतले से घुंघरू बैंगल्स बनवा सकती हैं। ये कम बजट में बन जाते हैं और देखने में भी काफी सुंदर लगते हैं। इनकी घुंघरू डिटेलिंग आपके लुक में एक ट्रेडिशनल टच एड करती है।

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हेवी घुंघरू वाले फैंसी बैंगल्स

थोड़े हेवी घुंघरू वाले बैंगल्स स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट हैं। एक हाथ में दो बैंगल्स पहन लें या चूड़ियों के साथ सेट बनाकर; बहुत ही सुंदर लुक आता है। खासकर अगर आप एथनिक आउटफिट पहन रही हैं, तब तो ये आपके लुक में चार चांद लगाने वाले हैं।

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पतले लाइटवेट घुंघरू बैंगल्स

डेली वियर के लिए इस तरह के पतले से लाइटवेट बैंगल्स भी आप बनवा सकती हैं। ये काफी ज्यादा फैंसी लुक देते हैं। इन्हें। चूड़ियों की तरह स्टाइल किया जा सकता है। ये आपके हर आउटफिट के साथ चल जाएंगे। डेली वियर में अगर आप हाथों में कुछ पहनती हैं, तो इस तरह के बैंगल्स बनवाकर रख सकती हैं।

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खूबसूरत डिटेलिंग वाले चांदी के बैंगल्स

आप इस तरह के खूबसूरत सी डिटेलिंग वाले चांदी के बैंगल्स भी बनवा सकती हैं। ये थोड़े हैवी होते हैं, लेकिन हाथों में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। इन्हें आप ब्रेसलेट की तरह स्टाइल कर सकती हैं। हाथ में एक बैंगल्स भी डाल लेंगी तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा।

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स्टेटमेंट घुंघरू ब्रेसलेट बैंगल

इस तरह का घुंघरू ब्रेसलेट या बैंगल एक स्टेटमेंट पीस है। इसे आप एथनिक या वेस्टर्न आउटफिट दोनों के साथ स्टाइल कर सकती हैं। सिर्फ ये ब्रेसलेट हाथ में डाल लें, उतना सुंदर लुक आएगा। आपको हाथ में कोई ओर ज्वैलरी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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हेवी घुंघरू और लटकन बैंगल्स

आजकल इस तरह के थोड़े हेवी और लटकन वाले बैंगल्स काफी ट्रेंड में बने हुए हैं। ये ट्रेडीशनल लुक के साथ खासतौर से काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं। इन्हें आप चूड़ियों के साथ सेट बनाकर पहन सकती हैं, या चाहें तो यूं ही हाथों में डाल लें। ये इतने अट्रैक्टिव हैं कि हर किसी का ध्यान इनपर जाएगा।

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चांदी की चूड़ियों के साथ स्टाइल करें बैंगल्स

आप चाहें तो इस तरह का पूरा सेट बनवा सकती हैं। डेली वियर के लिए परफेक्ट रहेगा। चांदी की या मेटल की चूड़ियों के साथ आप पतले से घुंघरू बैंगल्स स्टाइल कर सकती हैं। ये ट्रेडिशनल लुक बड़ा ही सुंदर और क्लासी लगता है।

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