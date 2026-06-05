चांदी की चेन में लगाएं लॉकेट! 8 डिजाइन डेलीवियर से लेकर किसी भी ओकेजन पर दिखेगी खूबसूरत

सिल्वर चेन लॉकेट

चांदी की चेन डेलीवियर में अच्छी लगती है लेकिन काफी सारी लेडीज इसे हल्का समझती है। ऐसे में आप इसमे ब्यूटीफुल सा लॉकेट सिल्वर का डलवा लें। जिससे इस पेंडेंट और चेन दोनों की कीमत बढ़ जाएगी। यहां देखें बेस्ट ब्यूटीफुल ट्रेंडी पेंडेंट डिजाइन ( सभी इमेज साभार- Pintrest)