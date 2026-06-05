चांदी की चेन में लगाएं लॉकेट! 8 डिजाइन डेलीवियर से लेकर किसी भी ओकेजन पर दिखेगी खूबसूरत

चांदी की चेन डेलीवियर में अच्छी लगती है लेकिन काफी सारी लेडीज इसे हल्का समझती है। ऐसे में आप इसमे ब्यूटीफुल सा लॉकेट सिल्वर का डलवा लें। जिससे इस पेंडेंट और चेन दोनों की कीमत बढ़ जाएगी। यहां देखें बेस्ट ब्यूटीफुल ट्रेंडी पेंडेंट डिजाइन ( सभी इमेज साभार- Pintrest)
सिल्वर के साथ पर्ल का कॉम्बिनेशन काफी स्टनिंग दिखता है। अगर अपनी चेन को अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं तो इस डिजाइन का लॉकेट खूबसूरत दिखेगा। मोती वाले लॉकेट से ये सिंपल सिल्वर चेन किसी ओकेजन पर पहनकर भी आप ब्यूटीफुल दिखेंगी।
राउंड शेप का सिंपल सा लॉकेट बनवाकर सिल्वर चेन में डलवा लें। इसे फैंसी लुक देने के लिए ये लॉकेट परफेक्ट डिजाइन का है।
डेली वियर में सिल्वर चेन पहनती हैं तो एक लाइटवेट फ्लावर डिजाइन का लॉकेट बनवाकर चेन में डालकर पहनें। इससे आपका डेलीवियर चेन भी हैवी दिखेगा।
हार्ट शेप सिल्वर पेंडेंट काफी रोमांटिक है, इसे आप गिफ्ट भी कर सकती हैं और अपनी रोज वाली चेन में डालकर पहन भी सकती हैं। ये क्यूट लुक देगा।
यंग एज गर्ल इन दिनों सिल्वर ज्वैलरी काफी ज्यादा पसंद कर रही हैं। तो आप भी इस तरह के डबल हार्ट वाले क्यूट पेंडेंट को बनवाकर पहनें।
क्यूट सा फ्लॉवर डिजाइन लॉकेट अपनी छोटी सी नेक चेन में डलवाकर पहनें। वर्किंग लेडीज इस तरह के ज्वैलरी से क्यूट लुक पा सकती हैं।
कमल के फूल की डिजाइन वाला पेंडेंट आपकी चेन को हैवी लुक देगा। जिसे आप किसी ओकेजन पर पहन लेंगी तो हर लेडीज की निगाहें आपके गले पर ही जाएगी।
मोर पंख के डिजाइन वाला लॉकेट सिंपल सी सिल्वर चेन को नेकलेस में कन्वर्ट कर देगा। जिसे आप सूट-साड़ी या किसी वेस्टर्नवियर के साथ पहनकर भी ब्यूटीफुल दिखेंगी।