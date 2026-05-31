हाथों की सुंदरता दोगुनी कर देंगे! बनवाएं चांदी के ऐसे सुंदर कंगन, यहां देखें 8 डिजाइन

सिल्वर कंगन डिजाइन

हाथों के लिए कंगन खरीदने हो तो आम भारतीय महिलाओं को गोल्ड चाहिए। लेकिन अगर आप मॉडर्न लुक क्रिएट करना चाहती हैं और अपने खूबसूरत कंगन को हर वक्त पहनकर फ्लांट करना चाहती हैं तो बनवाएं चांदी के ऐसे खूबसूरत कंगन और ब्रेसलेट। जो ना केवल रोजमर्रा में पहनने के लिए सस्ते होंगे और अट्रैक्टिव भी दिखेंगे। यहां देखें 8 बेस्ट डिजाइन। ( सभी इमेज साभार- Pintrest)