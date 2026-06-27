पेरेंट्स ध्यान दें! बच्चों में दिखने वाले ये सिग्नल विटामिन की कमी का अलार्म तो नहीं?

विटामिन बी1 की कमी के लक्षण

विटामिन बी1 शरीर को एनर्जी देने और दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है और उसे हर समय थकान महसूस हो सकती है। कई बच्चों की भूख कम हो जाती है और वे पढ़ाई या खेल में ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ मामलों में नसों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे हाथ-पैरों में कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर बच्चा अचानक सुस्त रहने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लें।