पेरेंट्स ध्यान दें! बच्चों में दिखने वाले ये सिग्नल विटामिन की कमी का अलार्म तो नहीं?

विटामिन ए बच्चों की आंखों, इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर बच्चे को रात में कम दिखाई देना शुरू हो सकता है। आंखों में खुजली, सूखापन या बार-बार आंखें मलना भी इसका संकेत हो सकता है। ऐसे बच्चे अक्सर जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं और उनकी भूख भी कम हो सकती है। लंबे समय तक कमी रहने पर बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
विटामिन बी1 शरीर को एनर्जी देने और दिमाग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है और उसे हर समय थकान महसूस हो सकती है। कई बच्चों की भूख कम हो जाती है और वे पढ़ाई या खेल में ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ मामलों में नसों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जिससे हाथ-पैरों में कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर बच्चा अचानक सुस्त रहने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लें।
विटामिन बी2 की कमी का असर सबसे पहले त्वचा और मुंह पर दिखाई देता है। बच्चे के होंठ बार-बार फटने लगते हैं या मुंह के कोनों पर दरारें पड़ सकती हैं। मुंह में छाले होना, त्वचा पर रैशेज आना और आंखों का लाल या पानी भरा दिखना भी इसके संकेत हैं। इसके अलावा, बच्चे की ग्रोथ धीमी हो सकती है। यदि ये लक्षण लगातार बने रहें, तो बच्चे की डाइट की जांच करवानी चाहिए।
विटामिन बी6 दिमाग, इम्यूनिटी और खून बनाने के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर बच्चा जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है। त्वचा पर रैशेज, होंठों के आसपास दरारें और बार-बार बीमार पड़ना भी इसके संकेत हो सकते हैं। कुछ बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या भी हो सकती है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। इसलिए संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है।
विटामिन बी12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर बच्चे की त्वचा पीली दिख सकती है। बच्चा जल्दी थक सकता है और उसकी भूख भी कम हो सकती है। कई बार हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस हो सकता है। अगर बच्चा बिना किसी कारण कमजोर और सुस्त दिखाई दे, तो यह विटामिन बी12 की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है।
विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और घाव भरने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर बच्चे को छोटी चोट लगने पर भी आसानी से नीले निशान पड़ सकते हैं। मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और बार-बार सर्दी-जुकाम होना भी इसके सामान्य लक्षण हैं। अगर बच्चा अक्सर संक्रमण का शिकार हो रहा है, तो उसकी डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीजें शामिल करनी चाहिए।
विटामिन डी मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी कमी होने पर बच्चे की लंबाई और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है। हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और बार-बार हड्डी टूटना इसके प्रमुख संकेत हैं। कुछ बच्चों के दांत भी कमजोर हो सकते हैं। अगर बच्चा चलने, दौड़ने या खेलने में परेशानी महसूस करता है, तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है।
विटामिन ई शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर बच्चे को मांसपेशियों में कमजोरी महसूस हो सकती है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी, चलने में लड़खड़ाहट और नजर से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा, बच्चा बार-बार बीमार पड़ सकता है। हालांकि इसकी कमी कम देखने को मिलती है, लेकिन लक्षण दिखने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए।