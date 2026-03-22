नवरात्रि स्पेशल: मरून बनारसी साड़ी में श्वेता तिवारी का रॉयल अंदाज, परफेक्ट लुक के लिए लेडीज लें फैशन टिप्स

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। एथनिक हो या वेस्टर्न, वह हर आउटफिट को बेहद ग्रेस के साथ कैरी करती हैं। नवरात्रि के खास मौके पर श्वेता ने मरून बनारसी साड़ी में अपना फेस्टिव लुक फ्लॉन्ट किया, जो बेहद रॉयल और एलिगेंट नजर आ रहा है। मरून रंग शुभ भी माना जाता है, ऐसे में उनका यह लुक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन देता है। लेडीज श्वेता के साड़ी लुक्स से फैशन टिप्स ले सकती हैं।
श्वेता ने गहरे मरून रंग की साड़ी कैरी की है, जो किसी भी फंक्शन या फिर त्योहार के लिए परफेक्ट मानी जाती है। इस बनारसी सिल्क साड़ी पर गोल्डन जरी वर्क काफी अट्रैक्टिव लग रहा है और इसका चौड़ा बॉर्डर भी हैवी लुक दे रहा है। साड़ी में ट्रेडिशनल फ्लोरल मोटिफ्स बने हुए हैं, जो रिच और क्लासी लुक देते हैं। इसका पल्लू भी हैवी जरी वर्क वाला है, जो एक्ट्रेस को रॉयल लुक दे रहा है।
श्वेता तिवारी ने बनारसी साड़ी के साथ कुंदन जूलरी कैरी की है। उन्होंने पोल्की स्टाइल जूलरी पहनी हुई है, जिसमें ग्रीन स्टोन हाइलाइट किया गया है। उनके नेकलेस में गोल्ड बेस पर कुंदर वर्क और ग्रीन स्टोन एम्बेलिशमेंट है। इसके साथ छोटे पर्ल और बीड्स भी लटकते हुए दिख रहे हैं। साथ में ग्रीन स्टोन और कुंदन वर्क वाले लंबे झुमके भी लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
श्वेता ने साड़ी के साथ हैंड जूलरी कैरी की है। उन्होंने हाथ में स्टेटमेंट रिंग और ब्रेसलेट पहना हुआ है, जो ग्रीन-गोल्ड थीम फॉलो कर डिजाइन किया गया है। मरून साड़ी के साथ श्वेता ने छोटी सी काली बिंदी लगाई है, जो लुक को और सुंदर बना रही है।
श्वेता तिवारी ने मरून बनारसी साड़ी के साथ बेलवेट ब्लाउज कैरी किया है, जो बैक पर डीप डिजाइन में बना है। बैक पर एक्ट्रेस ने पतले लेयर्ड चेन लटका रखी है, जो डीप बैक पर खूबसूरत लग रही है। बनारसी साड़ी के साथ ये लुक जरूर ट्राई करें।
फैशन का रूल है कि अगर आप हैवी आउटफिट कैरी करती हैं, तो मेकअप और हेयर लुक हल्का रखें। श्वेता ने हैवी बनारसी साड़ी के साथ मिनिमल मेकअप किया है और ओपन हेयर लुक लिया है।
श्वेता इससे पहले येलो कलर की साड़ी में भी फेस्टिव लुक फ्लॉन्ट कर चुकी हैं। गोल्डन बॉर्डर वाली येलो साड़ी के साथ फ्लोरल प्रिंट वाला ब्लाउज और हैवी झुमका स्टाइल क्लासी लग रहा है। त्योहार या वेडिंग फंक्शन के लिए इस तरह का लुक परफेक्ट रहेगा।
श्वेता ने मस्टर्ड कलर की ऑर्गेन्जा साड़ी भी खूबसूरती से पहनी हुई है। बांधनी प्रिंट बॉर्डर के साथ ये साड़ी सुंदर लग रही है। एक्ट्रेस ने इस पर स्लीवलेस ब्लाउज स्टाइल किया है और हाथों में लाल रंग की प्लेन चूड़ियां पहनी हुई हैं। गले में ग्रीन-रेड कलर का चोकर लुक की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है।