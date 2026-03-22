नवरात्रि स्पेशल: मरून बनारसी साड़ी में श्वेता तिवारी का रॉयल अंदाज, परफेक्ट लुक के लिए लेडीज लें फैशन टिप्स

श्वेता तिवारी का रॉयल साड़ी लुक

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं, बल्कि स्टाइलिश अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। एथनिक हो या वेस्टर्न, वह हर आउटफिट को बेहद ग्रेस के साथ कैरी करती हैं। नवरात्रि के खास मौके पर श्वेता ने मरून बनारसी साड़ी में अपना फेस्टिव लुक फ्लॉन्ट किया, जो बेहद रॉयल और एलिगेंट नजर आ रहा है। मरून रंग शुभ भी माना जाता है, ऐसे में उनका यह लुक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन देता है। लेडीज श्वेता के साड़ी लुक्स से फैशन टिप्स ले सकती हैं।