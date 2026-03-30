बूटा वर्क वाली लाल साड़ी में श्वेता तिवारी ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, कातिलाना अदाओं पर अटकी नजरें, देखें Photos

श्वेता तिवारी का रेड साड़ी लुक

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी 45 की उम्र में बिल्कुल फिट और खूबसूरत दिखती हैं। उन्हें देखकर कोई उनकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता और लोगों का कहना है कि वह बढ़ती उम्र के साथ जवान हो रही हैं। श्वेता अक्सर सोशल मीडिया पर साड़ी लुक्स वाली सुंदर फोटोज शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने रेड कलर की साड़ी में कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें उनकी कातिलाना अदाएं साफ दिख रही हैं। लाल साड़ी वाली श्वेता की फोटोज तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं।