साड़ी लुक में चाहिए ग्रेस और ग्लैमर? श्वेता तिवारी का ये स्टाइल अपनाएं

मेकअप और हेयरस्टाइल

श्वेता का मेकअप बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोइंग है। उन्होंने नेचुरल बेस के साथ हल्का आई मेकअप और न्यूड लिप्स चुने हैं। यह उनके लुक को बैलेंस करता है और ज्यादा हैवी नहीं लगने देता। आप भी साड़ी के साथ ऐसा मेकअप ट्राई कर सकती हैं। वहीं, श्वेता ने अपने बालों को खुला रखा है, जो बहुत ही क्लासी और सॉफ्ट लुक दे रहा है। हल्के वेव्स उनके चेहरे को और खूबसूरत बना रहे हैं। ओपन हेयरस्टाइल साड़ी के साथ हमेशा अच्छा लगता है।