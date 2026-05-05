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साड़ी लुक में चाहिए ग्रेस और ग्लैमर? श्वेता तिवारी का ये स्टाइल अपनाएं

अगर आप साड़ी में रॉयल और एलिगेंट दिखना चाहती हैं, तो Shweta Tiwari का यह गोल्डन साड़ी लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है। उनका स्टाइल सिंपल होते हुए भी बेहद क्लासी और आकर्षक लगता है। यहां लें स्टाइलिंग टिप्स-

Shubhangi GuptaMay 05, 2026 03:58 pm IST
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श्वेता तिवारी का स्टाइल

श्वेता तिवारी अपने शानदार फैशन सेंस और एलिगेंट लुक के लिए जानी जाती हैं। इस गोल्डन साड़ी लुक में उनका स्टाइल बेहद रॉयल और ग्रेसफुल दिख रहा है। श्वेता का अंदाज यह साबित करता है कि साड़ी में भी आप मॉडर्न और क्लासी दोनों लग सकती हैं। उनका यह लुक खासकर फेस्टिव और वेडिंग फंक्शन के लिए परफेक्ट है। अगर आप सिंपल लेकिन इम्प्रेसिव लुक चाहती हैं, तो यह स्टाइल जरूर ट्राई कर सकती हैं।

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गोल्डन साड़ी का रॉयल टच

इस लुक में श्वेता ने खूबसूरत गोल्डन साड़ी पहनी है, जो बहुत ही रिच और क्लासी लग रही है। गोल्डन कलर हमेशा से ही रॉयल और एलिगेंट माना जाता है। यह हर फंक्शन में आपको अलग और खास बनाता है। अगर आप शादी या पार्टी में सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो गोल्डन साड़ी एक बेहतरीन ऑप्शन है।

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ब्लाउज डिजाइन का स्टाइल

श्वेता का ब्लाउज डिजाइन बहुत ही स्टाइलिश और आकर्षक है। डार्क कलर का एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज गोल्डन साड़ी के साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट बना रहा है। यह लुक को और ज्यादा ग्लैमरस बनाता है। आप भी अपने साड़ी लुक को खास बनाने के लिए कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं।

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जूलरी से बढ़ी खूबसूरती

इस लुक में श्वेता ने हैवी गोल्ड जूलरी पहनी है, जो उनके आउटफिट को और रिच बना रही है। नेकलेस और झुमके उनके पूरे लुक को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप वेडिंग या फेस्टिव लुक चाहती हैं, तो इस तरह की जूलरी परफेक्ट रहती है।

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मेकअप और हेयरस्टाइल

श्वेता का मेकअप बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोइंग है। उन्होंने नेचुरल बेस के साथ हल्का आई मेकअप और न्यूड लिप्स चुने हैं। यह उनके लुक को बैलेंस करता है और ज्यादा हैवी नहीं लगने देता। आप भी साड़ी के साथ ऐसा मेकअप ट्राई कर सकती हैं। वहीं, श्वेता ने अपने बालों को खुला रखा है, जो बहुत ही क्लासी और सॉफ्ट लुक दे रहा है। हल्के वेव्स उनके चेहरे को और खूबसूरत बना रहे हैं। ओपन हेयरस्टाइल साड़ी के साथ हमेशा अच्छा लगता है।

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कैसे करें यह लुक रीक्रिएट?

अगर आप श्वेता तिवारी का यह लुक अपनाना चाहती हैं, तो गोल्डन साड़ी चुनें और उसके साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज पहनें। हैवी जूलरी और सॉफ्ट मेकअप रखें। बालों को ओपन स्टाइल में रखें। इस तरह आप आसानी से एक रॉयल और एलिगेंट साड़ी लुक पा सकती हैं।

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साड़ी फैशन गोल्स

श्वेता का हर एक साड़ी लुक देखने लायक होता है जिसमें वो अपने स्टाइल का तड़का लगाकर पेश करती हैं। मरून कलर की इस सिल्क साड़ी को श्वेता ने बखूबी स्टाइल किया है और पूरी तरह से ट्रेडिशनल टच दिया है। ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं तो श्वेता का ये लुक भी जरूर ट्राई कर सकती हैं।

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ग्लिट्ज और ग्लैम

ग्रे कलर की इस डिजाइनर साड़ी में श्वेता ने एकदम पार्टी परफेक्ट साड़ी लुक क्रिएट किया है। साड़ी, ब्लाउज डिजाइन से लेकर ज्वेलरी, मेकअप और हेयरस्टाइल तक, श्वेता के लुक में सबकुछ परफेक्ट है। संगीत नाइट हो या शादी का कोई और फंक्शन, श्वेता अपने इस लुक से परफेक्ट साड़ी फैशन गोल्स दे रही हैं।

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