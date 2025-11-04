Hindustan Hindi News
श्रुति हासन की तरह ड्रेप करें हैवी साड़ी, मिलेगा बोल्ड और क्लासी लुक

श्रुति हासन अच्छी एक्ट्रेस और सिंगर होने के साथ फैशन स्टार भी हैं। उन्हें साड़ी पहनना काफी पसंद है और वह अलग स्टाइल में इसे कैरी करती हैं। उनसे आप भी साड़ी स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं।

Deepali SrivastavaTue, 4 Nov 2025 10:57 AM
श्रुति हासन के साड़ी लुक्स

एक्ट्रेस श्रुति हासन बेहतरीन हीरोइन होने के साथ अच्छी सिंगर भी हैं। साथ ही उनका स्टाइल स्टेटमेंट भी चर्चा में रहता है। श्रुति हासन को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है और यही वजह है कि उनकी वॉर्डरोब में ब्लैक साड़ियां ज्यादा हैं। श्रुति को हैवी साड़ी ड्रेप करना अच्छा लगता है, उनके ज्यादा लुक्स में साड़ी अलग स्टाइल में देखने को मिलती है। अगर आप भी रॉयल और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं। चलिए उनके खास लुक्स आपको दिखाते हैं।

बॉर्डर साड़ी

हैवी बॉर्डर वाली ब्लैक नेट साड़ी श्रुति ने स्टाइल की है। ये साड़ी उन्होंने ओपन पल्ले और एल्बो लेंथ ब्लाउज के साथ पहनी हुई है। इस तरह की साड़ी पार्टी लुक के लिए परफेक्ट रहेगी।

प्रिंटेड साड़ी

ब्लैक कलर प्रिंटेड साड़ी श्रुति ने पहनी हुई है। इसके साथ उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउज कैरी किया है। इस ब्लाउज का गला मॉडर्न स्टाइल में बना है, जो साड़ी को परफेक्ट बना रहा है। एक्ट्रेस ने साड़ी के पल्ले को प्लीट्स स्टाइल में बनाकर कैरी किया है।

ऑर्गेन्ज साड़ी

फ्लोरल प्रिंट वाली पर्पल कलर की ऑर्गेन्जा साड़ी में श्रुति खूबसूरत लग रही हैं। ओपन पल्ला और स्लीवलेस ब्लाउज लुक के साथ ये साड़ी अच्छी लग रही है। इस स्टाइल में आप भी ऐसी साड़ी पहनें।

सिल्क साड़ी

हैवी लुक वाली सिल्क साड़ी पहन रही हैं, तो ओपन पल्ले में स्टाइल करें। ये कैरी करने में आसानी होगी और परफेक्ट लुक मिलेगा। श्रुति ने राउंड नेक ब्लाउज के साथ इस साड़ी को पहना हुआ है।

रेड नेट साड़ी

नेट स्टाइल वाली रेड कलर की साड़ी किसी भी पार्टी के लिए परफेक्ट हो सकती है। श्रुति ने गोल्डन ब्लाउज के साथ इस साड़ी को पहना हुआ है और ओपन हेयरस्टाइल किया है। इसमें एक्ट्रेस हॉट दिख रही हैं।

गोल्डन-ब्लैक साड़ी

गोल्डन बॉर्डर वाली ब्लैक कलर की ऑर्गेन्जा साड़ी भी नाइट पार्टी के लिए बेस्ट रहेगी। श्रुति ने इसके लिए वेलवेट का ब्लाउज बनवाया है, जिसमें गोल्डन बॉर्डर लगा है। ये डीप नेक ब्लाउज साड़ी को और खूबसूरत बना रहा है।

शिमर साड़ी

ब्लैक स्टाइल में ही श्रुति ने शिमर लुक वाली साड़ी पहनी हुई है। ओपन पल्ले और डीप नेक ब्लाउज के साथ ये साड़ी अच्छी लग रही है। नाइट फंक्शन के लिए ऐसी साड़ी पहनें।

बनारसी साड़ी

ब्लैक कलर की बनारसी साड़ी में श्रुति रॉयल क्वीन लग रही हैं। बनारसी साड़ी पर गोल्डन कारीगरी सुंदर लग रही है। इस साड़ी पर एक्ट्रेस ने पोनीटेल हेयर लुक लिया है और सिंपल स्टाइल में ब्लाउज सिलवाया है।

