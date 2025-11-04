श्रुति हासन की तरह ड्रेप करें हैवी साड़ी, मिलेगा बोल्ड और क्लासी लुक

श्रुति हासन के साड़ी लुक्स

एक्ट्रेस श्रुति हासन बेहतरीन हीरोइन होने के साथ अच्छी सिंगर भी हैं। साथ ही उनका स्टाइल स्टेटमेंट भी चर्चा में रहता है। श्रुति हासन को ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है और यही वजह है कि उनकी वॉर्डरोब में ब्लैक साड़ियां ज्यादा हैं। श्रुति को हैवी साड़ी ड्रेप करना अच्छा लगता है, उनके ज्यादा लुक्स में साड़ी अलग स्टाइल में देखने को मिलती है। अगर आप भी रॉयल और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं। चलिए उनके खास लुक्स आपको दिखाते हैं।