फेस्टिव रेडी: येलो सूट में शिवांगी जोशी का देसी अंदाज, हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन

शिवांगी जोशी

शिवांगी जोशी अपने सिंपल और एलिगेंट स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनका फैशन हमेशा ऐसा होता है जिसे आसानी से रोजमर्रा या फेस्टिव मौकों पर अपनाया जा सके। शिवांगी का लुक ज्यादा हैवी नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट कलर्स, मिनिमल मेकअप और क्लासी आउटफिट्स पर फोकस करता है। यही वजह है कि उनका स्टाइल हर उम्र की लड़कियों को पसंद आता है। इस फेस्टिव लुक में भी उन्होंने सादगी और खूबसूरती का परफेक्ट बैलेंस दिखाया है, जो हर किसी के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन बन सकता है।