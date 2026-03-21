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फेस्टिव रेडी: येलो सूट में शिवांगी जोशी का देसी अंदाज, हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन

शिवांगी जोशी का यह येलो फेस्टिव सूट लुक सिंपल, एलिगेंट और बेहद खूबसूरत है। हल्के मेकअप, स्टाइलिश दुपट्टे और ट्रेडिशनल टच के साथ यह लुक हर फेस्टिव मौके के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन देता है।

Shubhangi GuptaMar 21, 2026 12:12 pm IST
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शिवांगी जोशी

शिवांगी जोशी अपने सिंपल और एलिगेंट स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनका फैशन हमेशा ऐसा होता है जिसे आसानी से रोजमर्रा या फेस्टिव मौकों पर अपनाया जा सके। शिवांगी का लुक ज्यादा हैवी नहीं होता, बल्कि सॉफ्ट कलर्स, मिनिमल मेकअप और क्लासी आउटफिट्स पर फोकस करता है। यही वजह है कि उनका स्टाइल हर उम्र की लड़कियों को पसंद आता है। इस फेस्टिव लुक में भी उन्होंने सादगी और खूबसूरती का परफेक्ट बैलेंस दिखाया है, जो हर किसी के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन बन सकता है।

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आउटफिट डिटेल्स

शिवांगी ने अपने इस लेटेस्ट लुक में येलो कलर का खूबसूरत सूट पहना है, जिस पर हल्की कढ़ाई की गई है। सूट का डिजाइन बहुत ही एलिगेंट और सॉफ्ट है जो आंखों को सुकून देता है। इसके साथ मैचिंग प्लाजो या पैंट्स इस आउटफिट को कंप्लीट कर रहे हैं। कपड़ा हल्का होने के कारण यह पहनने में भी काफी आरामदायक लगता है। यह आउटफिट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टाइल के साथ कम्फर्ट भी चाहते हैं।

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दुपट्टा स्टाइलिंग

इस लुक की सबसे खास बात है शिवांगी का दुपट्टा स्टाइल। उन्होंने शीयर फैब्रिक वाला दुपट्टा कैरी किया है, जो पूरे आउटफिट को और आकर्षक बना रहा है। दुपट्टे की बॉर्डर डिटेलिंग बहुत सुंदर है और इसे बहुत सलीके से ड्रेप किया गया है। यह स्टाइल आपके लुक में ग्रेस जोड़ता है और आपको एक क्लासी फील देता है। फेस्टिव लुक में दुपट्टा कैसे कैरी करें, इसके लिए यह एक बेहतरीन उदाहरण है।

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मेकअप लुक

शिवांगी ने इस लुक के साथ बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल मेकअप किया है। हल्का फाउंडेशन, न्यूड लिपस्टिक और सॉफ्ट आई मेकअप उनके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। ज्यादा हैवी मेकअप के बजाय उन्होंने मिनिमल लुक चुना है, जो फेस्टिव के लिए एकदम सही है। यह मेकअप स्टाइल हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है और आसानी से घर पर भी किया जा सकता है। सिंपल मेकअप में भी कैसे ग्लो किया जाए, यह इससे सीखा जा सकता है।

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हेयरस्टाइल

शिवांगी का हेयरस्टाइल इस लुक को और खास बना रहा है। उन्होंने अपने बालों को हल्के वेव्स के साथ खुला रखा है, जो बहुत ही सॉफ्ट और नेचुरल लग रहा है। यह हेयरस्टाइल चेहरे को फ्रेश और यंग लुक देता है। अगर आप फेस्टिव में सिंपल और क्लासी दिखना चाहते हैं, तो यह हेयरस्टाइल एक अच्छा विकल्प है। इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और यह हर आउटफिट के साथ आसानी से मैच हो जाता है।

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ज्वेलरी स्टाइलिंग

इस लुक के साथ शिवांगी ने हैवी ज्वेलरी की बजाय लाइट और एलिगेंट ज्वेलरी पहनी है। उन्होंने सुंदर झुमके कैरी किए हैं जो उनके चेहरे को और आकर्षक बना रहे हैं। कम ज्वेलरी पहनकर भी कैसे स्टाइलिश दिखा जा सकता है, यह इस लुक से साफ पता चलता है। फेस्टिव या डे इवेंट्स के लिए यह ज्वेलरी स्टाइल बिल्कुल परफेक्ट है। इससे लुक ओवरलोड नहीं लगता और सादगी बनी रहती है।

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हैप्पी वाइब्स

इस लुक की सबसे खास बात इसका खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। येलो सूट के साथ पिंक दुपट्टा और हल्की कढ़ाई मिलकर बहुत ही फ्रेश और फेस्टिव वाइब देते हैं। यह रंग ना सिर्फ आंखों को अच्छा लगता है, बल्कि पहनने वाले को भी ब्राइट और खुशमिजाज लुक देता है। ऐसे सॉफ्ट और ब्राइट कलर्स दिन के फंक्शन और त्योहारों के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। अगर आप कुछ सिंपल लेकिन आकर्षक पहनना चाहते हैं, तो यह कलर कॉम्बिनेशन जरूर ट्राय कर सकते हैं।

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क्यों है ये लुक खास?

शिवांगी जोशी का यह फेस्टिव लुक इसलिए खास है क्योंकि इसमें सादगी और स्टाइल दोनों का सही बैलेंस है। यह लुक हर उम्र की लड़कियों के लिए परफेक्ट है और आसानी से रीक्रिएट किया जा सकता है। हल्का मेकअप, सिंपल ज्वेलरी और खूबसूरत सूट मिलकर एक परफेक्ट फेस्टिव लुक बनाते हैं। अगर आप इस सीजन में कुछ नया और आसान ट्राय करना चाहते हैं, तो यह स्टाइल आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है।

Fashion Tips Shivangi Joshi
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