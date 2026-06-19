Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

आपके भी बाल लंबे हैं, तो शिवांगी जोशी के ये हेयरस्टाइल्स जरूर सेव कर लें

अगर आप अपने हेयर लुक को बिना ज्यादा मेहनत के स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, तो शिवांगी जोशी के ये ट्रेंडी हेयरस्टाइल्स आपके लिए परफेक्ट हैं। कॉलेज, ऑफिस, पार्टी या कैजुअल आउटिंग- हर मौके पर ये लुक आसानी से कैरी किए जा सकते हैं।

Shubhangi GuptaJun 19, 2026 07:29 pm IST
1/8

शिवांगी जोशी के हेयरस्टाइल्स

टीवी इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक शिवांगी जोशी अपने आउटफिट्स के साथ-साथ हेयरस्टाइल्स के लिए भी चर्चा में रहती हैं। उनकी खास बात यह है कि वे ऐसे हेयर लुक्स चुनती हैं जो ट्रेंडी होने के साथ-साथ आसानी से रीक्रिएट भी किए जा सकते हैं। चाहे कोई पार्टी हो, डेट नाइट हो या फिर कैजुअल डे आउट, उनके हेयरस्टाइल हर मौके पर फिट बैठते हैं। अगर आप भी अपने लुक में थोड़ा बदलाव चाहती हैं तो शिवांगी के ये हेयरस्टाइल्स ट्राई कर सकती हैं। खासतौर पर Gen-Z गर्ल्स के लिए ये बेस्ट हैं।

2/8

सॉफ्ट कर्ल्स

इस तस्वीर में शिवांगी ने सॉफ्ट ग्लैम कर्ल्स वाला हेयरस्टाइल चुना है। बालों में बने बड़े-बड़े वेव्स चेहरे को बेहद एलिगेंट और वॉल्यूमिनस लुक दे रहे हैं। यह हेयरस्टाइल खासतौर पर पार्टी, रिसेप्शन या किसी खास फंक्शन के लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके बाल पतले हैं तो यह स्टाइल उन्हें ज्यादा घना दिखाने में मदद करेगा। हल्के मेकअप और स्टेटमेंट ईयररिंग्स के साथ यह लुक और भी खूबसूरत लगने लगता है।

3/8

हाई कर्ली पोनीटेल

शिवांगी का हाई कर्ली पोनीटेल लुक Gen-Z गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर है। इसमें बालों को ऊपर बांधकर नीचे की तरफ सॉफ्ट कर्ल्स दिए जाते हैं। यह हेयरस्टाइल चेहरे को क्लीन और फ्रेश लुक देता है। कॉलेज फेस्ट, ब्रंच डेट या फैमिली फंक्शन के लिए यह एक बेस्ट हो सकता है। इतना ही नहीं, इसे आप ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों आउटफिट्स के साथ बना सकती हैं।

4/8

मैसी बन

अगर आप कम समय में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो शिवांगी का मेसी बन लुक ट्राई कर सकती हैं। इस स्टाइल में बालों को हल्के ढीले तरीके से बांधा जाता है, जिससे बहुत नेचुरल और मॉडर्न लुक मिल जाता है। चेहरे पर कुछ स्ट्रैंड्स पूरे लुक को और अट्रैक्टिव बना देती हैं। ऑफिस पार्टी, डिनर डेट या किसी छोटे फंक्शन के लिए यह हेयरस्टाइल परफेक्ट हो सकता है।

5/8

ओपन वेवी हेयर्स

खुले वेवी बाल कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते और शिवांगी इसका बेहतरीन उदाहरण हैं। इस स्टाइल में बालों को हल्के वेव्स दिए जाते हैं जिससे बहुत सॉफ्ट और फ्रेश लुक मिलता है। अगर आप ज्यादा हेयर स्टाइलिंग पसंद नहीं करतीं, तो यह आपके लिए एक आसान और सुंदर ऑप्शन हो सकता है। समर आउटिंग, कॉलेज डे या दोस्तों के साथ घूमने के लिए यह हेयरस्टाइल परफेक्ट है।

6/8

फोरहेड बैंग्स

शिवांगी का फेस-फ्रेमिंग बैंग्स वाला हेयरस्टाइल आजकल काफी ट्रेंड में है। माथे के सामने हल्के बैंग्स चेहरे को सॉफ्ट और यूथफुल लुक देते हैं। यह स्टाइल खासतौर पर उन लड़कियों के लिए अच्छा है जो अपने चेहरे को थोड़ा स्लिम और डिफाइंड दिखाना चाहती हैं। लंबे खुले बालों के साथ यह हेयरकट बहुत स्टाइलिश लगता है और हर तरह के आउटफिट के साथ फबता भी है।

7/8

हाफ टक-इन

यह हेयरस्टाइल लंबे बालों वाली लड़कियों पर बेहद खूबसूरत लगता है। इसमें बालों का ऊपरी हिस्सा टक किया जाता है और बाकी बाल खुले रहते हैं। शिवांगी अक्सर इस स्टाइल को सॉफ्ट वेव्स के साथ कैरी करती हैं। इससे चेहरे के फीचर्स ज्यादा उभरकर आते हैं और बालों में अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई देता है।

8/8

कौन-सा हेयरस्टाइल चुनें?

अगर आप पार्टी के लिए तैयार हो रही हैं तो सॉफ्ट कर्ल्स या हाई पोनीटेल बना सकती हैं। वहीं, रोजमर्रा के लिए ओपन वेव्स और हाफ-अप हाफ-डाउन स्टाइल बेहतर हैं। अगर आपको क्लासी और ट्रेंडी लुक पसंद है तो मेसी बन और फेस-फ्रेमिंग बैंग्स जरूर ट्राई करें। सबसे जरूरी बात है कि हेयरस्टाइल वही चुनें जिसमें आप खुद को कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल महसूस करें, क्योंकि वही लुक सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है।

hairstyle Shivangi Joshi
Hindi Newsफोटोलाइफस्टाइलआपके भी बाल लंबे हैं, तो शिवांगी जोशी के ये हेयरस्टाइल्स जरूर सेव कर लें