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गर्मी की पार्टी में एक्ट्रेसेस की तरह दिखेंगी कूल-क्लासी, जब पहनेंगी शियर साड़ियों के ये 7 डिजाइन्स, पति से मिलेगी तारीफ

गर्मियों की पार्टी में जाना है और साड़ी हैवी नहीं कैरी करना चाहती हैं, तो यहां कुछ लाइटवेट साड़ियों के कलेक्शन देख लें। हम आपको शियर साड़ियों के लेटेस्ट डिजाइन्स दिखाते हैं।

Deepali SrivastavaMay 24, 2026 01:44 pm IST
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शियर साड़ी के ट्रेंडी डिजाइन

गर्मियों के सीजन में साड़ी पहनना किसी सजा से कम नहीं लगता। अगर किसी पार्टी या शादी के फंक्शन में जाना हो तो लगता है कि सबसे अच्छी साड़ी पहनो, जिसमें अलग और सुंदर दिखें। लेकिन तेज गर्मी और पसीने के कारण हैवी साड़ियों की ओर देखने का भी मन नहीं करता है। ऐसे में अगर पार्टी के लिए हल्की-फुल्की साड़ियों के ऑप्शन देख रही हैं, तो शियर साड़ी के कुछ खूबसूरत डिजाइन्स पर एक नजर डालिए। चलिए आज हम आपको शियर साड़ी के ट्रेंडी लुक्स दिखाते हैं। ये साड़ियां पन्नी की तरह हल्की होती हैं लेकिन पहनने पर परफेक्ट लुक मिलेगा।

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मिरर शियर साड़ी

अनुष्का शर्मा ने मिरर स्टाइल शियर साड़ी कैरी की है, जो बिल्कुल पार्टी परफेक्ट है। इस तरह की साड़ी आप भी पार्टी के लिए चुन सकती हैं, ये आपको ग्लैमरस लुक देगी।

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लाइनिंग नेट शियर साड़ी

कृति सेनन ने शियर साड़ी पैटर्न में लाइनिंग वाली डिजाइन कैरी की है। इस तरह की साड़ी में मिरर या फिर जरी वर्क किया जाता है। पार्टी के लिए आप ये साड़ी कैरी कर सकती हैं, इसमें आप स्टाइलिश ब्लाउज सिलवा सकती हैं।

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ब्लू शियर साड़ी

नाइट पार्टी लुक के लिए ब्लू कलर की शियर साड़ी परफेक्ट लुक देगी और आप ग्लैमरस दिखेंगी। कृति ने हॉल्टर नेक स्टाइल ब्लाउज के साथ शियर ब्लू साड़ी स्टाइल की है।

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प्लेन शियर साड़ी

जान्हवी कपूर ने प्लेन लुक वाली लैवेंडर कलर की शियर साड़ी स्टाइल की है। इसके साथ उन्होंने ट्यूब टॉप और गले में दुपट्टा लुक लिया है। जान्हवी का ये लुक पार्टी के लिए परफेक्ट है।

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पिंक शियर साड़ी

लाइटवेट और स्टाइलिश लुक के लिए साड़ी खोज रही हैं, तो जान्हवी कपूर की तरह पिंक शियर साड़ी कैरी करें। उन्होंने गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ पिंक साड़ी पहनी है।

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फ्लोरल शियर साड़ी

प्याजी रंग की फ्लोरल कढ़ाई वाली शियर साड़ी भी बेहद खूबसूरत लग रही है। नाइट पार्टी के लिए ये साड़ी परफेक्ट लगेगी। इस साड़ी को पहनने के बाद आपको खूब तारीफें मिलेंगी और आप सबसे अलग दिखेंगी।

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क्रीम शियर साड़ी

रानी मुखर्जी ने क्रीम कलर की साड़ी स्टाइल की है, जिसमें साइड में ब्लैक कलर का लाइन वाला बॉर्डर लगा हुआ है। इस तरह की साड़ी भी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ जचेगी।

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