कुट्टू का आटा खाकर क्यों बीमार पड़ते हैं लोग? जानें आप कैसे कम कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग का खतरा

व्रत में कुट्टू का आटा खाकर लोगों के बीमार होने की खबरें हर बार फेस्टिव सीजन में आती हैं। जो लोग व्रत रहते हैं वे कुट्टू से पूड़ी, पकौड़ी या चीले जैसे कई पकवान बनाते हैं। बाजार में बिकने वाले कट्टू के आटे में कई तरह के संक्रमण का खतरा होता है। यहां जानें कैसे आप बिना खतरे के कुट्टू का आटा खा सकते हैं।
कुट्टू के आटे में संक्रमण की कई वजहें हो सकती हैं। यह आटा ज्यादातर व्रत के समय खाया जाता है। ऐसे में इसकी खपत न हो पाने पर इसमें कई इन्फेक्शन हो सकते हैं। कई बार मिलावट की वजह से भी यह आटा जहरीला हो जाता है।
कुट्टू का आटा खाना चाहते हैं और इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है कि आप मार्केट से साबुत कुट्टू लेकर आएं और इसे घर पर पीस लें।
कुट्टू मिक्सी में आसानी से पिस जाता है। आप कुट्टू लेकर रखेंगे तो यह जल्दी खराब नहीं होगा। इससे गंदगी निकालकर बीन लें और जितना आटा चाहिए थोड़ा-थोड़ा कुट्टू मिक्सी में डालकर इसका आटा बना लें।
व्रत के बाद अगर कुट्टू का आटा ज्यादा मात्रा में खा लें तो भी नुकसान कर सकता है। हालांकि ज्यादातर खबरों में देखा जाता है कि एक साथ कई लोग बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आटे के खराब होने के चांसेज ज्यादा हैं।
कुट्टू का आटा सिर्फ व्रत के समय ही नहीं बल्कि आप अपनी रेग्युलर डायट में भी शामिल कर सकते हैं। यह काफी न्यूट्रिशस होता है।
कुट्टू के आटे में ग्लूटन नहीं होता और यह फाइबर का अच्छा सोर्स है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। अगर आपको इससे एलर्जी नहीं है तो नाश्ते या डिनर में शामिल कर सकते हैं।