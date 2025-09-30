नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए? जानें सही नियम

कलश में रखे नारियल का क्या करें?

नौ दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि का त्यौहार अब समापन की ओर बढ़ रहा है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही पर्व संपूर्ण हो जाएगा। नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना के साथ होती है, जहां एक कलश में नारियल रख कर देवी दुर्गा का आवाह्न किया जाता है। ऐसे में पर्व की समाप्ति के बाद सभी चीजों को हटाया जाता है, जिसमें बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इस नारियल का क्या करना होता है। तो चलिए जानते हैं, आखिर सही तरीका क्या है।