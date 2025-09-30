नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए? जानें सही नियम

नौ दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि का त्यौहार अब समापन की ओर बढ़ रहा है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही पर्व संपूर्ण हो जाएगा। नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना के साथ होती है, जहां एक कलश में नारियल रख कर देवी दुर्गा का आवाह्न किया जाता है। ऐसे में पर्व की समाप्ति के बाद सभी चीजों को हटाया जाता है, जिसमें बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इस नारियल का क्या करना होता है। तो चलिए जानते हैं, आखिर सही तरीका क्या है।
नौ दिनों तक देवी दुर्गा के मंदिर में स्थापित रहने के कारण, इस नारियल पर माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में आप कलश से हटाकर एक लाल कपड़े या चुनरी में लपेट सकते हैं। फिर इसे आप दोबारा मंदिर में रख सकते हैं, ये बहुत शुभ माना जाता है।
कलश पर रखे नारियल को आप प्रसाद स्वरूप भी बांट सकते हैं। ये प्रसाद कन्या पूजन में आई कन्याओं को जरूर दें, फिर इसके बाद घर के सभी सदस्य इसे ग्रहण करें। कहते हैं कि ये प्रसाद ग्रहण करने से सभी पाप और रोगों का नाश होता है।
अगर आपको घर में कोई नेगेटिविटी महसूस होती है या लोगों की बुरी नजर आप पर बनी रहती है, तो घर के मुख्य दरवाजे पर भी आप नारियल बांध सकते हैं। एक लाल कपड़े में नारियल को लपेटें और दरवाजे पर बांध दें। ये बहुत शुभ माना जाता है और घर में पॉजिटिविटी बनाए रखता है।
व्यापार सही नहीं चल रहा है या देवी की कृपा प्राप्त करनी है, तो इस श्रीफल को अपनी दुकान या ऑफिस में भी रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से करियर और व्यवसाय में वृद्धि होती है और चारों तरफ से सफलता मिलती है।
नारियल को आप एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
आप चाहें तो नारियल को किसी पवित्र नदी या बहते हुए जल के स्रोत में प्रवाहित कर सकते हैं। इसके साथ-साथ कलश में रखी बाकी सामग्री जैसे फूल, आम के पत्ते, अक्षत आदि को भी जल में ही प्रवाहित कर देना चाहिए।