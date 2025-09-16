ये हैं भारत के 5 प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, नवरात्रि में जाने का बना सकते हैं प्लान

ज्वाला जी मंदिर, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

ज्वाला जी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो देवी ज्वालाजी को समर्पित है और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह कि यह बिना किसी ईंधन के दिन-रात जलने वाली पवित्र ज्योति जलती रहतीहै, जिसे माता की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि इस जगह देवी सती की जीभ गिरी थी। भक्त इस मंदिर में अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने आते हैं।