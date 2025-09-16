ये हैं भारत के 5 प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, नवरात्रि में जाने का बना सकते हैं प्लान

शारदीय नवरात्रि 2025 का पर्व जल्द ही आरंभ होने वाला है। इस साल नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से मनाया जाएगा। इस दौरान माता रानी के भक्त उनके दर्शन के लिए देशभर के अलग-अलग मंदिरों में जाते हैं। अगर आप भी भारत के प्रसिद्ध देवी मंदिरो में दर्शन करना चाहते हैं तो इन 5 मंदिरों में जाने का प्लान बना सकते हैं।
त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर मां दुर्गा के वैष्णो देवी रूप को समर्पित है। यह भारत के सबसे लोकप्रिय शक्ति पीठों में से एक है, जहां भक्त 12-14 किमी की पैदल यात्रा कर दर्शन करते हैं। नवरात्रि में यहां विशेष उत्सव होते हैं।
ज्वाला जी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो देवी ज्वालाजी को समर्पित है और 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह कि यह बिना किसी ईंधन के दिन-रात जलने वाली पवित्र ज्योति जलती रहतीहै, जिसे माता की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बताया जाता है कि इस जगह देवी सती की जीभ गिरी थी। भक्त इस मंदिर में अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने आते हैं।
कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित यह मंदिर देवी काली (दुर्गा का उग्र रूप) को समर्पित है। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर में देवी सती के पैर की उंगलियां गिरी थीं, जिसके बाद यह एक पवित्र तीर्थस्थल बन गया। दुर्गा पूजा के दौरान यहां भव्य पंडाल और उत्सव आयोजित किए जाते हैं।
गोविंद सागर झील के किनारे चूड़ी ड्रॉप पर स्थित यह शक्ति पीठ नैना देवी को समर्पित है। नवरात्रि के दौरान लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चलने या रोपवे और पालकी का उपयोग किया जा सकता है।
नीलाचल पहाड़ी पर स्थित यह शक्ति पीठ देवी के कामाख्या रूप को समर्पित है। अम्बुबाची मेला और नवरात्रि के दौरान यहां विशेष पूजा-अर्चना होती है। यह तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है।
गिरनार पहाड़ी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर देवी अम्बा को समर्पित है। नवविवाहित जोड़े यहां सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए आते हैं। यह 8वीं शताब्दी का सबसे पुराना और 15वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित मंदिर, 51 शाक्त पीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती का हृदय गिरा था।