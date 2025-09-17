Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि से पहले ऐसे करें घर के मंदिर की सफाई-सजावट, ये चीजें जरूर हटा दें!

नवरात्रि से पहले मंदिर करें साफ

नौ दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। इन नौ दिनों तक देवी के नौ स्वरूपों की पूजा होती है। कहा जाता है इन दिनों स्वयं देवी दुर्गा अपने भक्तों के यहां पधारती हैं। ऐसे में मां के स्वागत के लिए घर का मंदिर खास तरीके से सजाया जाता है। इसकी साफ-सफाई की जाती है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि पर मंदिर की साफ-सफाई और सजावट करने का सही तरीका क्या है।