Shardiya Navratri 2025: सीधा या लेटाकर, कलश पर नारियल कैसे रखना चाहिए? जानें किस दिशा में होना चाहिए मुंह

कलश में कैसे रखें नारियल

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नौ दिनों तक चलने वाला ये पर्व, देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित है। नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही महत्व रखता है। इसी दिन घटस्थापना की जाती है और देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। घटस्थापना के दौरान चौकी पर कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें श्रीफल यानी नारियल रखा जाता है। बहुत से लोग इस बात को ले कर कन्फ्यूज रहते हैं कि नारियल का मुंह किस तरफ होना चाहिए। नारियल को सीधा रखना चाहिए या लेटाकर। अगर आपको भी सही नियम नहीं पता हैं, तो चलिए जानते हैं।