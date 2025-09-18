नवरात्रि में माता रानी को जरूर चढ़ाएं शृंगार की ये चीजें, जानें पूजा के बाद इनका क्या करें

माता रानी को चढ़ाएं शृंगार

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के नौ स्वरूप की पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त उपवास, कीर्तन, नाम जप और जाने क्या-क्या करते हैं। इन दिनों माता रानी को शृंगार का सामान चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं जो सुहागिन मैया रानी को शृंगार का सामान चढ़ाती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। (Image Credit: Pinterest)