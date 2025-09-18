नवरात्रि में माता रानी को जरूर चढ़ाएं शृंगार की ये चीजें, जानें पूजा के बाद इनका क्या करें

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के नौ स्वरूप की पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त उपवास, कीर्तन, नाम जप और जाने क्या-क्या करते हैं। इन दिनों माता रानी को शृंगार का सामान चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं जो सुहागिन मैया रानी को शृंगार का सामान चढ़ाती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। (Image Credit: Pinterest)
हिंदू धर्म में सोलह शृंगार का बहुत महत्व है। मान्यता है कि हर सुहागिन महिला को नवरात्रि में सोलह शृंगार जरूर करने चाहिए। यहां तक कि माता रानी को भी 16 शृंगार अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। जब एक सुहागिन महिला अपने हाथों से मां दुर्गा के चरणों में शृंगार का सामान चढ़ाती है, तो उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है।
सोलह शृंगार की बात करें तो उसमें चुनरी, चूड़ियां, कुमकुम/बिंदी, सिंदूर,काजल, मेंहदी, गजरा, मंगलसूत्र, नथ, पायल, बिछिया, झुमके, मांग टीका, बाजूबंद, कमरबंद और मेंहदी/महावर शामिल होते हैं। आप नवरात्रि में माता रानी का 16 शृंगार कर सकती हैं।
माता रानी को चढ़ाने के लिए शृंगार की टोकरी में आपको ये 16 चीजें शामिल करनी चाहिए। जैसे लाल चुनरी, बिंदी का पत्ता, मेंहदी, लाल चूड़ियां, सिंदूर, कंघा, रबर बैंड, बालों का तेल, काजल, शीशा, इत्र, पाउडर, क्रीम, लाल लिपस्टिक, नेलपेंट और बिछिया का जोड़ा शामिल करें। (Image Credit: Pinterest)
अगर आप माता रानी को शृंगार में 5 सामान चढ़ाना चाहती हैं, तो टोकरी में एक लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर, मेंहदी और लाल चूड़ियां जरूर रखें। इसके अलावा 7 सामान भी चढ़ाए जाते हैं। इसके लिए आपको इन 5 चीजों के अलावा काजल और बिछिया भी शामिल कर लेने हैं। (Image Credit: Pinterest)
नवरात्रि समाप्त होने के बाद 16 शृंगार की सामग्री का क्या करें, ये बहुत ही कॉमन सवाल है। आप इस सामग्री को माता रानी के मंदिर में चढ़ा कर आ सकती हैं। इसके अलावा किसी सुहागिन महिला को भी ये सामान भेंट कर सकती हैं। (Image Credit: Pinterest)
माता रानी को चढ़ाई गई सामग्री में से कुछ चीजें आपको अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप रख लेनी चाहिए। जैसे दो चार चूड़ियां या सिंदूर। बाकी किसी को भी भेंट कर रही हैं, तो साथ में थोड़ी सी दक्षिणा रखकर भी जरूर दें।