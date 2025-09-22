व्रत में कुट्टू की पकौड़ी ऐसे बनाएं, 7 टिप्स से हर बार होंगी क्रिस्पी और टेस्टी!

कुट्टू के आटे की पकौड़ी

नवरात्रि के व्रत में फलाहारी भोजन किया जाता है। इसमें कुट्टू का आटा सबसे ज्यादा खाया जाता है। कुट्टू के आटे से कई डिशेज बनाई जाती हैं, जिनमें कुट्टू की पकौड़ी का स्वाद सभी को पसंद आता है। हालांकि कुट्टू का आटा थोड़ा मोटा होता है, जिस वजह से अगर कुछ बातें ध्यान ना रखी जाएं तो सारा स्वाद बिगड़ जाता है। आइए देखते हैं कुछ टिप्स, जिन्हें जान लेंगी तो हर बार क्रिस्पी और परफेक्ट पकौड़ी बनाकर तैयार करेंगी। (Image Credit: Pinterest)