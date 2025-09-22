Shardiya Navratri 2025 special 7 tips to make crispy tasty phalahari Kuttu ki pakodi for fast व्रत में कुट्टू की पकौड़ी ऐसे बनाएं, 7 टिप्स से हर बार होंगी क्रिस्पी और टेस्टी!
व्रत में कुट्टू की पकौड़ी ऐसे बनाएं, 7 टिप्स से हर बार होंगी क्रिस्पी और टेस्टी!

कुट्टू के आटे से कई डिशेज बनाई जाती हैं, जिनमें कुट्टू की पकौड़ी का स्वाद सभी को पसंद आता है। आइए देखते हैं कुछ टिप्स, जिन्हें जान लेंगी तो हर बार क्रिस्पी और परफेक्ट पकौड़ी बनाकर तैयार करेंगी।

Anmol ChauhanMon, 22 Sep 2025 07:01 PM
कुट्टू के आटे की पकौड़ी

नवरात्रि के व्रत में फलाहारी भोजन किया जाता है। इसमें कुट्टू का आटा सबसे ज्यादा खाया जाता है। कुट्टू के आटे से कई डिशेज बनाई जाती हैं, जिनमें कुट्टू की पकौड़ी का स्वाद सभी को पसंद आता है। हालांकि कुट्टू का आटा थोड़ा मोटा होता है, जिस वजह से अगर कुछ बातें ध्यान ना रखी जाएं तो सारा स्वाद बिगड़ जाता है। आइए देखते हैं कुछ टिप्स, जिन्हें जान लेंगी तो हर बार क्रिस्पी और परफेक्ट पकौड़ी बनाकर तैयार करेंगी। (Image Credit: Pinterest)

कच्चे और उबले आलू मिक्स करें

टेस्टी पकौड़ी बनाने का सीक्रेट है कि आप कच्चे और उबले आलू साथ में मिक्स करें। अगर आप दो उबले हुए आलू ले रही हैं, तो एक कच्चा आलू ले लें। उबले हुए आलू को हाथों से अच्छी तरह मैश कर लें, वहीं कच्चे आलू को छोटे साइज में काट लें।

ये मसाले मिलाएं

पकौड़ी टेस्टी बनाने के लिए एक कटोरी में उबले हुए आलू, कच्चे आलू, हरी मिर्च, बारीक कटा अदरक, जीरा, कटा हुआ हरा धनिया और सेंधा नमक मिलाना है। व्रत में आप जो मसाले खाती हैं, वो अपने हिसाब से मिला सकती हैं। बाकी इतने मसालों से भी काफी अच्छा स्वाद आएगा।

सिंघाड़े का आटा भी मिला सकती हैं

अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा है, तो थोड़ा सा आटा आप मिला सकती हैं। इससे पकौड़ी का रंग भी अच्छा आता है और ये खाने में खूब क्रिस्पी भी बनती हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है।

ऐसा घोल बनाएं

अब सभी चीजों में कुट्टू का आटा डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। धीरे-धीरे पानी डालें और एक घोल तैयार करें। ध्यान रखें आपको इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और ना ही ज्यादा पतला।

नींबू का रस मिलाएं

अगर आप व्रत में नींबू खा लेती हैं, तो पकौड़ी बनाते हुए नींबू डाल सकती हैं। बस जैसे ही कुट्टू के आटे का घोल बन जाए, उसमें एक बड़े नींबू का रस मिला दें। इससे बहुत ही चटपटा सा स्वाद आता है, जिससे पकौड़े और भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं।

छोटे साइज की पकौड़ी बनाएं

कुट्टू की पकौड़ी हमेशा थोड़ी छोटी साइज की बनाएं। इसमें कच्चा आलू भी होता है और कुट्टू के आटे को पकने में भी समय लगता है। जब छोटे साइज की पकौड़ी बनाएंगी तो इससे ये अच्छी तरह पकेंगी और एकदम क्रिस्पी बनेंगी।

तलते हुए ध्यान रखें ये बात

कुट्टू की पकौड़ी तेल में तलते हुए, तब तक ना हिलाएं जब तक वो हल्की पक ना जाए। ऐसा करने से वो टूट सकती हैं। बाकी इन्हें तब तक पकाएं, जब तक गोल्डन कलर ना जाए। इससे ये बाहर से क्रिस्पी बनेंगी और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहेंगी।

