एकदम फूली-फूली और खस्ता बनेंगी कुट्टू की पूड़ियां, ये 7 टिप्स अभी जान लें

नवरात्रि के व्रत में ज्यादातर घरों में कुट्टू की पूड़ियां बनाई जाती हैं। इनके साथ व्रत वाली आलू की सब्जी, बड़ी ही स्वाद लगती है। हालांकि अक्सर महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनकी पूड़ियां अच्छी नहीं बनतीं। कभी ये बहुत मोटी हो जाती हैं, तो कभी फटने लगती हैं। तो चलिए आज इन्हें परफेक्ट बनाने का तरीका जानते हैं। बस ये छोटी छोटी-टिप्स फॉलो करेंगी तो एकदम फूली-फूली, सॉफ्ट पूड़ियां बनकर तैयार होंगी। (Image Credit: Pinterest)
कुट्टू की पूड़ियां बनाने के लिए आटा थोड़ा कड़ा लगाना चाहिए। दरअसल थोड़ी देर रखने पर ही ये ज्यादा नरम हो जाता है और इसे बेलना भी मुश्किल होता है। इसलिए आटे को थोड़ा कड़ा ही रखें।
कुछ लोग आटे में सेंधा नमक मिला देते हैं, ताकि पूड़ियों का स्वाद अच्छा आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सेंधा नमक डालने से आटा और सॉफ्ट हो जाता है, जिससे पूड़ियां बेलने में दिक्कत हो सकती है।
कुट्टू के आटे में अगर आप थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा भी मिला देंगी, तो पूड़ियां एकदम सॉफ्ट बनेंगी। ये फटेंगी भी नहीं और इन्हें बेलने में भी आसानी होगी। सिंघाड़े का आटा मिलाने से पूड़ियों का स्वाद भी बढ़ जाता है।
परफेक्ट कुट्टू की पूड़ी बनाने के लिए दादी-नानी उसमें जरा से उबले हुए आलू मिक्स करती थीं। इसके लिए उबले हुए आलू अच्छी तरह मैश करते हुए आटे में गूंथ लें। कोशिश करें कि बिल्कुल ना के बराबर पानी मिलाएं। और हां, आलू को कद्दूकस कर के भी डाल सकती हैं, ताकि बीच में मोटे आलू का टुकड़ा ना आए।
आटा लगाने के तुरंत बाद पूड़ियां बनाने से वो फट सकती हैं। अब ज्यादा देर आटा छोड़ दिया, तब भी आटा नरम हो जाता है और अच्छी पूड़ियां नहीं बनतीं। इसलिए बेहतर है कि आप 10 मिनट के लिए आटा लगाकर छोड़ दें।
पूड़ियां बेलते समय सूखा आटा ज्यादा इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसकी जगह तेल यूज करें। तेल लगाने से पूड़ी बेलने में आसानी होगी। आप चाहें तो पन्नी के बीच में लोई रखकर भी बेल सकती हैं। इससे भी आटा चिपकता नहीं है।
तेल को पहले मीडियम गर्म होने दें, उसके बाद ही पूड़ियां तलने को डालें। अगर आप ठंडे तेल में पूड़ियां डाल देंगी, तो तेल भर जाएगा। वहीं ज्यादा गर्म तेल में पूड़ियां अच्छी तरह पकेंगी नहीं। तलते समय आंच भी हल्की धीमी ही रखें।