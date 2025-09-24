Shardiya Navratri 2025 special 7 Tasty and Nutritious Kheer Recipes Perfect for Your Navratri Fast सिर्फ साबूदाना नहीं, व्रत में ये 7 तरह की खीर भी बना सकती हैं आप! यहां सीखें
Shardiya Navratri 2025: साबूदाना के अलावा भी कई चीजों से बनी खीर आप व्रत में खा सकते हैं। इन्हें आप देवी मां को भोग में भी अर्पित कर सकते हैं। आइए झटपट इनकी रेसिपी जानते हैं।

Anmol ChauhanWed, 24 Sep 2025 05:01 PM
उपवास की खीर

शारदीय नवरात्रि में बहुत से लोग पूरे नौ दिनों का व्रत रखते हैं। इन मैं दिनों में क्या खाया-बनाया जाए, अक्सर बड़ा कन्फ्यूज करता है। अगर आप कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं और कुछ ऐसा भी जो झटपट बन जाए, तो खीर बना सकते हैं। जी हां, समक चावल के अलावा भी कई चीजों से बनी खीर आप व्रत में खा सकते हैं। इन्हें आप देवी मां को भोग में भी अर्पित कर सकते हैं। आइए झटपट इनकी रेसिपी जानते हैं।

समक चावल खीर

नवरात्रि व्रत में समक चावल की खीर सबसे ज्यादा बनाई जाती है। एक तो ये झटपट बन भी जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसे बनाने के लिए समक चावल को 1-2 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। अब उबलते दूध में चावल डालकर पका लें। खीर पकने को हो तो चीनी और ड्राई फ्रूट्स मिला दें।

साबूदाना खीर

साबूदाना खीर भी व्रत में बनने वाली एक पॉपुलर चॉइस है। इसे बनाने के लिए भी साबुदाना को 2-3 घंटों के लिए भिगोकर रखें। फिर इसे दूध में उबालकर, चीनी और ड्राई फ्रूट्स एड कर के खीर बना लें। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और व्रत में एनर्जी भी देती है।

नारियल की खीर

कुछ हेल्दी और फिलिंग खाने का मन है, तो झटपट नारियल की खीर बना लें। इसके लिए फ्रेश नारियल की कद्दूकस करें, चाहें तो भूरा छिलका भी उतारकर अलग कर लें। अब थोड़े से देसी घी में इसे भून लें, फिर उबला हुआ दूध एड करें। थोड़ी देर पकाने के बाद चीनी और पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार होगी।

मखाना खीर

व्रत में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है, तो मखाना खीर भी परफेक्ट ऑप्शन है। इसे बनाने के लिए थोड़े से देसी घी में मखाने रोस्ट कर लें। अब इसमें फुल फैट दूध मिलाएं। रंगत और फ्लेवर के लिए हल्का सा केसर भी मिला सकती हैं। बाकी घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स और चीनी एड करें। झटपट टेस्टी खीर बन जाएगी।

चौलाई/ रामदाना की खीर

चौलाई, जिसे रामदाना, राजगिरा जैसे कई नामों से जाना जाता है, इससे भी काफी टेस्टी खीर बनती है। बनाने के लिए पहले चौलाई को रोस्ट कर लें, जिससे वो फूल जायेगी। अब दूध में एक उबाल आने तक पकाएं, फिर इसमें चौलाई डालें और 10 मिनट तक पका लें। इसके बाद चीनी और ड्राई फ्रूट्स भी एड करें। फ्लेवर के लिए आप कद्दूकस किया हुआ नारियल भी मिला सकती हैं।

शकरकंद की खीर

व्रत में एनर्जी चाहिए तो शकरकंद की खीर बनाकर खाएं। इसके लिए शकरकंद को छीलकर कद्दूकस कर लें। अब एक पैन में घी गर्म करें और इसे भून लें। भूनने के बाद फुल फैट दूध मिलाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद डालें चीनी, इलायची पाउडर, रंगत के लिए केसर और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स। ये खीर आपको दीवाना बना देगी।

लौकी की खीर

व्रत में आप लौकी की रबड़ीदार और टेस्टी खीर बनाकर भी खा सकती हैं। इसके लिए पहले लौकी को कद्दूकस कर लें, फिर देसी घी में इसे भून लें। अब ऊपर से दूध डालें और कुछ देर पका लें। अब बारी है इसमें चीनी, घी में भुने हुए बादाम, काजू, किशमिश डालने की। थोड़ी देर खीर को पका लें, एक चम्मच खा कर ही आपका दिल खुश हो जाएगा।

