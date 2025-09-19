नवरात्रि का व्रत कैसे रखना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने बताए सही नियम

व्रत में फलाहार के नियम

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। इन दिनों कई भक्त पूरे नौ दिनों का उपवास करते हैं। नौ दिनों तक उपवास करना यकीनन आसान नहीं है। इस दौरान केवल फलाहारी भोजन ही किया जाता है। हालांकि आजकल फलाहारी भोजन में भी कई ऑप्शन मौजूद हैं। बहुत से लोग जितना खाना रोजाना नहीं खाते, उससे कहीं ज्यादा व्रत में खा लेते हैं। कभी पूड़ी, पकौड़ी, खीर और ना जाने क्या-क्या।