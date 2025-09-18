नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को लगाएं ये 9 अलग चीजों का भोग, माता रानी हो जाएंगी प्रसन्न

नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के किस स्वरूप को लगाएं किस चीज का भोग

आस्था, भक्ति और शक्ति का प्रतीक शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू होने वाला है। इन 9 दिनों में माता रानी भक्त उनकी पूजा उपासना के साथ उनके 9 स्वरूपों को अलग-अलग चीजों का भोग बनाकर चढ़ाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। अगर आप भी इस नवरात्रि मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जान लें नवरात्रि के किस दिन मां के किस स्वरूप की पूजा होती है और उन्हें किस चीज का भोग लगाया जाता है।