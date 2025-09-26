Shardiya Navratri 2025 Never Serve These Food items to Girls During Navratri Kanya Pujan Kanya Pujan 2025: कन्या पूजन में भूलकर भी कन्याओं को ना खिलाएं ये 5 चीजें, नाराज हो जाती हैं मां दुर्गा!
Kanya Pujan: नवरात्रि के आठवें और नौवें दिन, यानी अष्टमी और नवमी तिथि को कंजक पूजन किया जाता है। भोग को ले कर लोगों में तमाम तरह के सवाल रहते हैं, जैसे कि भोग में क्या बनाया जाता है और क्या नहीं। आइए जानते हैं।

Anmol ChauhanFri, 26 Sep 2025 05:25 PM
1/7

कन्या पूजन के नियम

नवरात्रि का समापन कन्या भोज के साथ होता है। नवरात्रि के आठवें और नौवें दिन, यानी अष्टमी और नवमी तिथि को कंजक पूजन किया जाता है। इसमें छोटी-छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं। उनके लिए भोग बनता है और फिर भेंट दे कर विदा किया जाता है। भोग को ले कर लोगों में तमाम तरह के सवाल रहते हैं, जैसे कि भोग में क्या बनाया जाता है और क्या नहीं। आइए जानते हैं। (Image Credit: Pinterest)

2/7

कन्या पूजन में ना परोसें ये चीज

कन्या पूजन की थाली में कभी भी आपको लहसुन-प्याज से बना हुआ खाना शामिल नहीं करना चाहिए। ये तामसिक आहार होता है, जिस वजह से इसे भोग में शामिल नहीं किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से मां दुर्गा क्रोधित होती हैं। (Image Credit: Pinterest)

3/7

ज्यादा तेल-मसाले में बना खाना

स्वाद के चक्कर में कुछ लोग बहुत ज्यादा तेल-मसाले वाला भोग बना देते हैं, जो सही नहीं है। भोग हमेशा सात्विक और हल्का होना चाहिए। आप हल्के मसालों के साथ भी काफी टेस्टी भोग बना सकते हैं। शास्त्रों में भगवान को इसी तरह का भोग अर्पित करने को कहा गया है। (Image Credit: Pinterest)

4/7

बाहर का खाना ना ला कर दें

आजकल कुछ लोग कन्या पूजन के लिए भी बाहर का खाना ऑर्डर करने लगे हैं। रेस्टोरेंट से लजीज सब्जी या बच्चों की मनपसंद डिशेज मंगवाकर, उन्हें ही कन्या पूजन में शामिल कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल धार्मिक त्यौहारों की मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है। कन्या पूजन में वही चीज परोसी जाती है, जो माता रानी को भोग लगाई जाए। इसलिए चाहे कम भोग बनाएं, लेकिन साफ-सुथरे और सात्विक तरीके से घर पर ही तैयार करें।

5/7

प्लास्टिक की थाली में भोज ना कराएं

आजकल बाजार में प्लास्टिक की थाली आने लगी है। ज्यादातर घरों में इसी में कन्याओं को भोज कराया जाता है। हालांकि ये सेहत और धार्मिक नजरिए दोनों से गलत है। आपको हमेशा पत्तल या स्टील की थाली में ही भोग परोसना चाहिए।

6/7

बासी या एक्सपायर्ड फूड

कन्या पूजन में जो भी खाना आप कन्या को दे रहे हैं, वो हमेशा ताजा और तभी का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कन्याओं को कोई भी पैक्ड फूड या ड्रिंक उपहार में दे रहे हैं, जो उसकी एक्सपायरी डेट भी जरूर चेक कर लें।

7/7

ये चीजें भोग में शामिल करें

कन्या भोज की थाली में आपको घर का बना हुआ सात्विक खाना परसोना चाहिए। इसमें सबसे जरूरी है हलवा और काले चने का प्रसाद। इसके अलावा माता रानी का मनपसंद खीर का प्रसाद भी बनाएं। बाकी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कोई भी सात्विक सब्जी, पूड़ी और फल थाली में शामिल कर सकते हैं।

