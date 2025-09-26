Kanya Pujan 2025: कन्या पूजन में भूलकर भी कन्याओं को ना खिलाएं ये 5 चीजें, नाराज हो जाती हैं मां दुर्गा!

बाहर का खाना ना ला कर दें

आजकल कुछ लोग कन्या पूजन के लिए भी बाहर का खाना ऑर्डर करने लगे हैं। रेस्टोरेंट से लजीज सब्जी या बच्चों की मनपसंद डिशेज मंगवाकर, उन्हें ही कन्या पूजन में शामिल कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल धार्मिक त्यौहारों की मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है। कन्या पूजन में वही चीज परोसी जाती है, जो माता रानी को भोग लगाई जाए। इसलिए चाहे कम भोग बनाएं, लेकिन साफ-सुथरे और सात्विक तरीके से घर पर ही तैयार करें।