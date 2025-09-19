सिर्फ 5 मिनट में बनाएं व्रत वाले आलू के चिप्स, बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी बनेंगे!

नवरात्रि में बनाएं फलाहारी चिप्स

नवरात्रि में पूरे नौ दिनों व्रत रख रही हैं, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स का ऑप्शन होना ही चाहिए। शाम की भूख हो या कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन हो, तो आलू के चिप्स बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो कई घरों में महिलाएं पहले ही चिप्स बनाकर रख लेती हैं। लेकिन अगर अपने चिप्स नहीं बनाए हैं, तो व्रत के दिन ठीक पांच मिनट में कुरकुरे और टेस्टी आलू चिप्स बना सकती हैं। यहां देखें बनाने के परफेक्ट तरीका।