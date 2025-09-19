सिर्फ 5 मिनट में बनाएं व्रत वाले आलू के चिप्स, बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी बनेंगे!

नवरात्रि में पूरे नौ दिनों व्रत रख रही हैं, तो कुछ ना कुछ स्नैक्स का ऑप्शन होना ही चाहिए। शाम की भूख हो या कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन हो, तो आलू के चिप्स बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो कई घरों में महिलाएं पहले ही चिप्स बनाकर रख लेती हैं। लेकिन अगर अपने चिप्स नहीं बनाए हैं, तो व्रत के दिन ठीक पांच मिनट में कुरकुरे और टेस्टी आलू चिप्स बना सकती हैं। यहां देखें बनाने के परफेक्ट तरीका।
वैसे तो आप किसी भी आलू से चिप्स बना सकती हैं, लेकिन कोशिश करें हमेशा थोड़े बड़े और लंबे साइज के आलू लें। इनसे चिप्स की शेप परफेक्ट बनती है।
चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छिल लें। अब इनका ऊपरी सिरा हल्का सा काटकर अलग करें। अब या तो आप स्लाइसर की मदद से आलू को चिप्स की तरह पतला पतला आकार दे सकती हैं। अगर स्लाइसर नहीं है, तो चालू की मदद भी ली जा सकती है।
आलू काट जाएं, तो उन्हें तुरंत नींबू और सेंधा नमक के पानी में डाल दें। आपको बस एक कटोरी ठंडा पानी लेना है, उसमें एक चम्मच सेंधा नमक और आधा नींबू निचोड़ लेना है। इसमें अपने आलू की स्लाइसेज रख दें। इन्हें कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें।
नींबू नमक के पानी में भिगोने के बाद आलू की स्लाइसेज को दो-तीन बार साफ पानी से धो लें। अब एक सूती कपड़े पर इन्हें रखें और अच्छे से पोंछ लें। अगर आपके पास समय है, तो दस मिनट के लिए पंखे के नीचे सूखने को रख दें। ध्यान रहे आपको इनका सारा पानी सुखा लेना हैं।
अब तेल को मीडिया गर्म करें और चिप्स को तलने के डालें। एक कटोरी में पानी लें और उसमें सेंधा नमक घोल लें। जैसे ही आपके चिप्स हल्के से फ्राई हो जाएं, एक चम्मच नमक वाला पानी चिप्स पर डाल दें। डरें नहीं, मीडियम आंच पर तेल के छींटे नहीं आएंगे।
चिप्स को हमेशा मीडियम फ्लेम पर हल्का सुनहरा होने तक पकाएं। ज्यादा देर तक पकाने से उनमें कड़वाहट आ सकती है। नमक वाला पानी डालने से आपके चिप्स में नमकीन स्वाद आ जाएगा, इसलिए ऊपर से कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है।