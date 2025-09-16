नवरात्रि से पहले घर की सफाई शुरू? ये 5 चीजें बाहर निकालना बिल्कुल ना भूलें!

नवरात्रि से पहले निकाल दें ये चीजें

नौ दिनों तक चलने वाला शारदीय नवरात्रि का त्यौहार, हिन्दू धर्म में बहुत ही खास माना गया है। कहते हैं इन दिनों देवी दुर्गा स्वयं धरतीलोक पर पधारती हैं। मां के स्वागत के लिए भक्त कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। चूंकि शारदीय नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय है, इसलिए ज्यादातर घरों में देवी के स्वागत की तैयारियां शुरू हो ही गई होंगी।