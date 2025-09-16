Shardiya Navratri 2025 Cleaning Tips Remove These 5 Negativity Bringing Items from home नवरात्रि से पहले घर की सफाई शुरू? ये 5 चीजें बाहर निकालना बिल्कुल ना भूलें!
नवरात्रि से पहले घर की सफाई शुरू? ये 5 चीजें बाहर निकालना बिल्कुल ना भूलें!

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में माता की चौकी सजा रहे हैं या नौ दिनों तक पूजा-पाठ या उपवास करने वाले हैं, तो घर को अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है। इस दौरान आपको ध्यान से कुछ चीजों को घर के बाहर निकाल देना है।

Anmol ChauhanTue, 16 Sep 2025 04:22 PM
नवरात्रि से पहले निकाल दें ये चीजें

नौ दिनों तक चलने वाला शारदीय नवरात्रि का त्यौहार, हिन्दू धर्म में बहुत ही खास माना गया है। कहते हैं इन दिनों देवी दुर्गा स्वयं धरतीलोक पर पधारती हैं। मां के स्वागत के लिए भक्त कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं। चूंकि शारदीय नवरात्रि शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय है, इसलिए ज्यादातर घरों में देवी के स्वागत की तैयारियां शुरू हो ही गई होंगी।

जरूरी है घर की साफ-सफाई

इन तैयारियों में सबसे जरूरी है घर की साफ-सफाई करना। खासतौर से अगर आप घर में माता की चौकी सजा रहे हैं या नौ दिनों तक पूजा पता या उपवास करने वाले हैं, तो घर को अच्छी तरह साफ करना बहुत जरूरी है। इस साफ-सफाई के दौरान आपको ध्यान से कुछ चीजों को घर के बाहर निकाल देना है। कहते हैं कि ये सभी चीजें नेगेटिविटी ले कर आती हैं।

टूटी-फूटी चीजें करें बाहर

नवरात्रि से पहले आपको घर में रखी हुई सभी टूटी-फूटी बेकार की चीजों को बाहर निकाल देना चाहिए। टूटे खिलौने, बर्तन, डेकोरेटिव आइटम, खासतौर से कांच के बर्तन या सजावटी सामान; आपको सफाई के दौरान तुरंत बाहर के देने चाहिए।

खंडित तस्वीरें और मूर्तियां

घर के मंदिर की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। इस दौरान आपको देवी-देवताओं की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें हटा देनी हैं। इनकी जगह नई तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित करें, नवरात्रि से शुभ अवसर भला क्या होगा।

फटे-पुराने कपड़े और जूते

अगर आपकी अलमारी में भी ढेर सारे पुराने कटे फटे कपड़ों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो नवरात्रि से पहले इनका भी इंतजाम कर लें। ये घर में नेगेटिविटी बनाए रखते हैं। आप इन्हें किसी को डोनेट कर सकते हैं या किसी काम में ला सकते हैं। इसी तरह इस्तेमाल ना होने वाले जूतों का ढेर भी नवरात्रि से पहले जरूर साफ कर लें।

घर में ना रखें बंद घड़ी

सफाई के दौरान अगर आपको घर में कोई बंद घड़ी दिखे, तो उसे भी निकाल फेंके या दोबारा ठीक कराएं। वास्तु की मानें तो बंद घड़ी बुरा वक्त ले कर आती है और घर में नेगेटिविटी बनाए रखती है। नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर तो ऐसी नकारात्मक चीजों को रखना ही नहीं चाहिए।

तामसिक चीजें हटाएं

नौ दिनों तक घर में कोई भी तामसिक चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर आपके घर में शराब की बोतलें, नॉन वेज, लहसुन, प्याज, चमड़े का सामान आदि है, तो इन्हें भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें। नौ दिनों तक आपको पूरी तरह सात्विक जीवनशैली को अपनाना चाहिए।

Shardiya Navratri