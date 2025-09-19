नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी ना चढ़ाएं ये 7 चीजें, माना जाता है अशुभ!

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। ये पूरे नौ दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों माता रानी अपने भक्तों के घर पधारती हैं। भक्त भी सच्चे मन से मां की पूजा-अर्चना करते हैं। नवरात्रि की पूजा बड़े विधि-विधान के साथ की जाती है। इसमें कलश स्थापना, देवी का शृंगार और भोग जैसी कई चीजें काफी मायने रखती हैं। देवी को आप क्या अर्पण कर रहे हैं, इसके भी कुछ नियम हैं। दरअसल कुछ ऐसी चीजें हैं, जो माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन्हें पूजा में अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं वो क्या-क्या हैं।
नवरात्रि की पूजा में रोजाना ताजे फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर से गुड़हल, गेंदा, गुलाब और कमल का फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन माता रानी को कभी भी कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा कभी भी गंदे, अपवित्र स्थान से लाए हुए फूल भी माता रानी को अर्पित ना करें।
नवरात्रि पूजा में कलश स्थापना के दौरान नारियल जरूर अर्पित किया जाता है। ये नारियल हमेशा जटाओं के साथ होना चाहिए। आपको कभी भी टूटा हुआ या छिला हुआ नारियल माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजा के समापन के बाद आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं।
तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन नवरात्रि की पूजा में मां दुर्गा को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करने चाहिए। ये बहुत अशुभ माना जाता है।
नवरात्रि पूजा में हवन के दौरान लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है। ध्यान रहे कि पूजा में हमेशा फूल वाली लौंग ही चढ़ाएं। कभी भी टूटी हुई लौंग नहीं चढ़ानी चाहिए। कहते हैं इससे पूजा का फल नहीं मिलता है और ये अशुभ भी मानी जाती है।
देवी दुर्गा की पूजा में कभी भी दूब घास और किसी तरह की बेल नहीं चढ़ानी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। आपको पूजा में हमेशा साफ और सुंदर पुष्प भी चढ़ाने चाहिए।
नवरात्रि की पूजा में माता रानी को अक्षत भी चढ़ाए जाते हैं। हालांकि हमेशा ध्यान रखें कि ये टूटे हुए ना हों। खंडित चावल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। हमेशा साफ चावल भी माता रानी को अर्पित करने चाहिए।