नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी ना चढ़ाएं ये 7 चीजें, माना जाता है अशुभ!

माता रानी को ना अर्पित करें ये चीजें

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। ये पूरे नौ दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों माता रानी अपने भक्तों के घर पधारती हैं। भक्त भी सच्चे मन से मां की पूजा-अर्चना करते हैं। नवरात्रि की पूजा बड़े विधि-विधान के साथ की जाती है। इसमें कलश स्थापना, देवी का शृंगार और भोग जैसी कई चीजें काफी मायने रखती हैं। देवी को आप क्या अर्पण कर रहे हैं, इसके भी कुछ नियम हैं। दरअसल कुछ ऐसी चीजें हैं, जो माता रानी को भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन्हें पूजा में अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं वो क्या-क्या हैं।