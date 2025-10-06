शरद पूर्णिमा पर खीर बनाते हुए ना करें ये 5 गलतियां, पहले जरूर जान लें सही नियम!

शरद पूर्णिमा की रात्रि को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से चंद्रदेव काफी प्रसन्न होते हैं। इस बार तो वैसे भी शरद पूर्णिमा सोमवार के दिन है, ऐसे में ये रात्रि और भी ज्यादा विशेष हो जाती है।
शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाई जाती है, फिर इसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और सुबह ग्रहण किया जाता है। इस खीर को अमृत तुल्य बताया जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होती हैं। हालांकि ये खीर बनाते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, ताकि पूरी तरह से फायदा मिल सके।
शरद पूर्णिमा पर खीर बनाते हुए मन में किसी भी तरह का नकारात्मक भाव न आने दें। किसी तरह गुस्सा, घृणा, जलन की भावना, नकारात्मकता या जल्दीबाजी से बचें। चूंकि ये एक तरह का प्रसाद होता है, इसलिए खुश मन से भगवान का नाम लेते हुए खीर बनाएं।
खीर का प्रसाद बनाते हुए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। बर्तन, चूल्हा-गैस आदि को साफ करें, फिर ही खीर बनाएं। स्वयं भी स्नान करने के बाद ही खीर बनानी चाहिए और साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
खीर बनाते हुए हमेशा शुद्ध सामग्री का इस्तेमाल करें। ताजा दूध लाएं, चावल धुले हुए और साफ हों, चीनी आदि सामग्री भी जूठी नहीं होनी चाहिए। प्रसाद बनाते हुए जिस तरह ताजी और शुद्ध सामग्री इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह शरद पूर्णिमा की खीर भी तैयार करनी चाहिए।
खीर को चंद्रमा की रोशनी में पूरी तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही पूरी तरह ढकना चाहिए। इसे किसी चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखें, फिर किसी पतले कपड़े या छलनी से ढक दें। इस तरह चंद्रमा की रोशनी भी खीर में पड़ेगी और गंदगी भी नहीं जाएगी।
शरद पूर्णिमा की खीर को मिठाई के भाव से खाना उचित नहीं है। इसे हमेशा प्रसाद भाव से ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भगवान को खीर का भोग लगाएं, उसके बाद घर के सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दें। गंदे हाथों से प्रसाद कभी भी ग्रहण ना करें।