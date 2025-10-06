शरद पूर्णिमा पर खीर बनाते हुए ना करें ये 5 गलतियां, पहले जरूर जान लें सही नियम!

शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व

शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाई जाती है, फिर इसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और सुबह ग्रहण किया जाता है। इस खीर को अमृत तुल्य बताया जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होती हैं। हालांकि ये खीर बनाते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, ताकि पूरी तरह से फायदा मिल सके।