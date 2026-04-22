छोटा-सा शहतूत, फायदे बड़े-बड़े- खून की कमी से लेकर पाचन तक, हर चीज में असरदार

शहतूत क्यों है खास?

शहतूत एक ऐसा फल है जिसमें पोषण भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन C, आयरन, कैल्शियम और फाइबर जैसे जरूरी तत्व होते हैं। यह शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। शहतूत का स्वाद मीठा और हल्का खट्टा होता है, जो इसे खाने में और भी मजेदार बनाता है। नियमित रूप से शहतूत खाने से शरीर अंदर से मजबूत होता है और सेहत बेहतर बनी रहती है।